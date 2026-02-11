Manuela Gómez recibe castigo tras incumplir regla en La Casa de los Famosos Colombia

Los participantes de la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia lograron cumplir su primer mes en el juego por lo que, en las horas más recientes, los presentadores extendieron un mensaje de felicitaciones por mantenerse en la competencia.

Ante las emociones del momento, el ‘Jefe’ decidió empezar a implementar la famosa dinámica de los “congelados” con la que varios familiares ingresan al lugar, mientras que todos deben quedarse completamente inmóviles.

No obstante, el primero de estos congelados de la competencia generó amplias sorpresas y consecuencias negativas.

RELACIONADO Shakira encabezará el concierto gratuito más multitudinario del mundo en Brasil

¿Qué pasó con Manuela Gómez en La Casa de los Famosos?

La más reciente gala dio inicio con inesperadas sorpresas ya que, en medio de la sala, se vivió el primer “congelado” familiar. Para esta oportunidad ingresó la pareja y la pequeña hija de Manuela Gómez, pues, en reiteradas ocasiones, la mujer manifestó sentir una profunda tristeza al no contar con la presencia de su hija.

Dicho instante se tornó romántico ya que la pareja de la mujer sacó de su bolsillo un anillo de compromiso que posteriormente fue puesto en su mano. Ante la gran cantidad de sentimientos, Gómez decidió romper la principal regla de la dinámica al moverse para tomar a su hija por los brazos y alzarla.

Ante dicha situación, la decisión del ‘Jefe’ fue contundente ya que, sin ningún tipo de contemplación, la mujer recibió un castigo al ser enviada directamente a la placa de nominados por incumplir las normas.

Marilyn se despacha contra Valentino Lázaro

Por otro lado, la más reciente eliminada de La Casa de los Famosos decidió sincerarse sobre las razones por las que decidió dejar nominado a Valentino Lázaro, quien se encuentra por primera vez en riesgo de estar eliminado de la competencia. Según la actriz, el creador de contenido “no lo está haciendo bien” ya que considera que posee una “estrategia ridícula” dentro del juego.

Así mismo, hizo saber que, dentro de sus demás compañeras, él es considerado como la “cabeza” de su grupo por lo que esto la llevó a ignorar a Mariana Zapata y poner en riesgo al hombre.