CANAL RCN
Tendencias

Revelan uno de los últimos mensajes que pronunció Yeison Jiménez antes del accidente aéreo: video

Yeison Jiménez realizó una reflexión frente a sus seguidores. ¿Cuál fue?

Foto: @yeison_jimenez en Instagram.

Noticias RCN

marzo 19 de 2026
11:58 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El 10 de enero de 2026, Colombia perdió a uno de sus cantantes más emblemáticos de música popular.

Yeison Jiménez, que fue el primero de ese género que logró llenar completamente solo el estadio Nemesio Camacho El Campín, falleció en un accidente aéreo que ocurrió en Boyacá.

Salió a la luz una foto inédita de Yeison Jiménez y su primo al lado de la avioneta
RELACIONADO

Salió a la luz una foto inédita de Yeison Jiménez y su primo al lado de la avioneta

El artista, junto a Fernando Torres, Waisman Mora, Jefferson Osorio, Juan Manuel Rodríguez y Óscar Marín, despegó en una avioneta del Aeropuerto de Paipa. Sin embargo, tan solo tres minutos después, la aeronave presentó una falla, cayó en picada en la vereda Romita y se incineró.

En la noche anterior, Yeison Jiménez había cantado en Málaga, Santander y, en medio de su 'tanda' de canciones, se detuvo un momento para realizar una reflexión. ¿Cuál fue?

Este fue el mensaje que Yeison Jiménez dejó en su último concierto

En su presentación en Málaga, Santander, Yeison Jiménez se sintió agradecido por su salud y por los sueños que tenía programados en el 2026. Sus palabras exactas fueron las siguientes:

Me siento muy feliz de comenzar este 2026 lleno de salud, de amor y de bendiciones con toda mi familia, mis seres queridos vivos, pero, sobre todo, con todo el cariño de ustedes. Gracias.

Además, posteriormente, continuó cantando 'El mejor caballo', que fue y sigue siendo uno de sus grandes éxitos.

¿A dónde iba a cantar Yeison Jiménez en la noche del 10 de enero de 2026?

El plan de Yeison Jiménez y su equipo de trabajo era volar hasta Medellín para abordar un vehículo que les permitiera llegar hasta Marinilla, Antioquia, y cumplir con el concierto que tenían programado.

Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, tomó nueva decisión tras la muerte del artista
RELACIONADO

Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, tomó nueva decisión tras la muerte del artista

Sin embargo, de acuerdo con lo que reveló Georgy Parra, que fue el productor de Yeison Jiménez, el 'aventurero' iba a cumplir una de las reuniones más importantes de su vida antes de encontrarse con el público antioqueño.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La casa de los famosos

“No puedes pelear con 10”: Altafulla aconsejó a Alejandro Estrada antes de salir del reality

Andrea Valdiri

¿Andrea Valdiri está en embarazo? Estas imágenes encendieron los rumores

Yeison Jiménez

¡Sin límites! Yeison Jiménez recibió más de cuatro nominaciones en los Premios Nuestra Tierra 2026

Otras Noticias

Congreso de la República

Revelan fotos de los congresistas Karen Manrique y Wadith Manzur en la cárcel por el caso UNGRD

Los congresistas electos el pasado 8 de marzo fueron privados de la libertad por orden de la Corte Suprema por el caso UNGRD.

Educación

Fechas del receso de Semana Santa en colegios distritales: recomendaciones clave

¿Cuándo regresan a clases los colegios distritales tras el receso de Semana Santa?

Atlético Nacional

‘Tino’ Asprilla explotó contra jugadores de Nacional y criticó actitud de Andrés Román

ONU

Secretario de la ONU insta a EE.UU. e Israel a terminar la guerra contra Irán: "ya es hora"

Enfermedades

¿Qué ocurre con una colilla de cigarrillo después de 10 años?