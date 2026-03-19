Revelan uno de los últimos mensajes que pronunció Yeison Jiménez antes del accidente aéreo: video

El 10 de enero de 2026, Colombia perdió a uno de sus cantantes más emblemáticos de música popular.

Yeison Jiménez, que fue el primero de ese género que logró llenar completamente solo el estadio Nemesio Camacho El Campín, falleció en un accidente aéreo que ocurrió en Boyacá.

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El artista, junto a Fernando Torres, Waisman Mora, Jefferson Osorio, Juan Manuel Rodríguez y Óscar Marín, despegó en una avioneta del Aeropuerto de Paipa. Sin embargo, tan solo tres minutos después, la aeronave presentó una falla, cayó en picada en la vereda Romita y se incineró.

En la noche anterior, Yeison Jiménez había cantado en Málaga, Santander y, en medio de su 'tanda' de canciones, se detuvo un momento para realizar una reflexión. ¿Cuál fue?

Este fue el mensaje que Yeison Jiménez dejó en su último concierto

En su presentación en Málaga, Santander, Yeison Jiménez se sintió agradecido por su salud y por los sueños que tenía programados en el 2026. Sus palabras exactas fueron las siguientes:

Me siento muy feliz de comenzar este 2026 lleno de salud, de amor y de bendiciones con toda mi familia, mis seres queridos vivos, pero, sobre todo, con todo el cariño de ustedes. Gracias.

Además, posteriormente, continuó cantando 'El mejor caballo', que fue y sigue siendo uno de sus grandes éxitos.

¿A dónde iba a cantar Yeison Jiménez en la noche del 10 de enero de 2026?

El plan de Yeison Jiménez y su equipo de trabajo era volar hasta Medellín para abordar un vehículo que les permitiera llegar hasta Marinilla, Antioquia, y cumplir con el concierto que tenían programado.

Sin embargo, de acuerdo con lo que reveló Georgy Parra, que fue el productor de Yeison Jiménez, el 'aventurero' iba a cumplir una de las reuniones más importantes de su vida antes de encontrarse con el público antioqueño.