Insólito: a un cantante de música urbana le terminaron la relación en un live de TikTok

En los últimos días, un cantante colombiano de música urbana se enteró de que su relación no iba más a través de un 'live' de TikTok que estaba realizando su expareja.

La mujer, que también es artista, les explicó a sus seguidores que se dio cuenta de un comportamiento que, según ella, no podía permitir y que tomó la decisión de poner límites.

Se trata de la mexicana Yeri Mua, que estaba en una relación con Simón Trujillo, más conocido en la industria musical como SAI. ¿Cuál fue el desencadenante de que la relación haya llegado a su fin? Entérese de los detalles aquí en Noticias RCN.

En video: así fue como Yeri Mua le terminó a SAI en medio de un 'live' de TikTok

Yeri Mua, la cantante, youtuber y empresaria mexicana, estaba interactuando con sus seguidores en TikTok y les contó que se había quedado soltera al descubrir que SAI estaba dándole 'like' a fotos de mujeres en vestido de baño.

"Chau, chau, thank you very much. SAI me encanta como hombre, pero ya cuando aprenda a no darle 'like' a mujeres encueradas, a lo mejor y lo puedo tomar en serio. Me metí aburrida a Instagram a revisar a quién le anda dando 'like' y le encontré como tres sin haber revisado bien", comenzó manifestando Yeri Mua.

"No, manas, yo no estoy para eso. Quiero aclarar el tema para que no me estén preguntando por SAI. De qué me sirve que me publique en todos lados si voltea a ver a otras, a mí eso no me sirve", agregó.

¿Qué dijo SAI luego de que Yeri Mua terminó la relación?

Apenas SAI se enteró de la decisión de Yeri Mua, indicó en una historia de Instagram que no podía creerlo porque llegó a pensar que había encontrado a la persona indicada.

RELACIONADO Reconocido cantante del género urbano se hizo procedimiento para perder peso

"Yo pensé que por fin tenía algo real con alguien. Ni siquiera me escribió a mí, sino que me lo hizo saber en un 'en vivo' jajaja. Así de real fue todo lo que tuvimos. Para mí sí fue real y muy lindo. Le deseo lo mejor y le doy las gracias por lo feliz que me hizo sentir", detalló SAI.