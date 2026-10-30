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Caballo fue hallado en pésimas condiciones de salud en Usaquén, Bogotá: lo rescataron con graves lesiones

El equino fue encontrado con bajo peso, signos de infección, inflamación y dolor.

Caballo rescatado en Usaquén
Foto: Alcaldía de Bogotá

Valentina Bernal

octubre 30 de 2026
04:29 p. m.
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Un caballo que se encontraba en condiciones inadecuadas de cuidado en la localidad de Usaquén, en Bogotá, requirió la intervención de las autoridades luego de que se identificaran problemas en su estado físico y sanitario.

El caso fue atendido mediante un trabajo conjunto entre el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) y el Grupo de Protección Ambiental y Recursos Naturales de la Policía Nacional, entidades que realizaron una inspección para determinar las condiciones en las que se encontraba el animal.

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La valoración permitió establecer que el equino necesitaba atención veterinaria urgente, por lo que se tomó la decisión de retirarlo preventivamente del lugar donde permanecía.

¿En qué condiciones encontraron al caballo en Usaquén?

Durante la revisión, el equipo veterinario evidenció que el animal presentaba una condición corporal baja, es decir, tenía un estado físico que reflejaba deficiencias en su cuidado.

Uno de los hallazgos más preocupantes fue una lesión considerable en una de sus patas traseras, que presentaba signos de infección, inflamación y dolor.

Además, los profesionales identificaron que el caballo no había recibido la atención veterinaria necesaria y permanecía en condiciones inadecuadas de tenencia. También se encontraron dificultades relacionadas con su alimentación, hidratación y espacio de alojamiento.

Ante estos hallazgos, el equipo médico veterinario del IDPYBA emitió un concepto desfavorable sobre las condiciones en las que se encontraba el equino.

Policía realizó la aprehensión preventiva del animal

Después de conocer el resultado de la valoración, la Policía Nacional llevó a cabo la aprehensión material preventiva del caballo, mientras que el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal asumió su recepción y custodia.

Esta intervención permitió retirar al animal de las condiciones que estaban afectando su bienestar y garantizar que recibiera la atención que necesitaba.

¿Qué pasará con el caballo rescatado en Usaquén?

El equino fue trasladado a un hogar temporal aliado de la Administración distrital, donde comenzará un proceso de recuperación.

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En este lugar recibirá atención médico-veterinaria, cuidados integrales y acompañamiento durante su rehabilitación, con el propósito de mejorar su estado de salud y garantizar condiciones de vida dignas.

El IDPYBA y la Alcaldía de Bogotá reiteraron su compromiso con la protección y el bienestar de los animales, e hicieron un llamado a la ciudadanía para reportar oportunamente cualquier situación que pueda poner en riesgo su integridad.

¿Cómo denunciar casos de maltrato animal en Bogotá?

Las personas que conozcan posibles situaciones de abandono, negligencia o maltrato contra animales pueden acudir a los siguientes canales de atención:

  • Línea de emergencias 123.
  • Correo electrónico: proteccionanimal@animalesbog.gov.co.
  • Atención presencial: carrera 10 n.º 26-51, edificio Residencias Tequendama, torre sur, piso 5.
  • Bogotá Te Escucha: plataforma en la que es posible presentar reportes y adjuntar fotografías o videos como evidencia.
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