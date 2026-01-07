CANAL RCN
Tendencias

"Con el amor de mi vida": ¿Yina Calderón inició una relación con Juan David Tejada, ex de Aida Victoria Merlano?

Yina Calderón grabó varios videos junto a Juan David Tejada y se mostró muy cercana a él.

Foto: Canal RCN y Juan David Tejada en Instagram.

Noticias RCN

enero 07 de 2026
03:27 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la noche del 6 de enero de 2026, Yina Calderón revolucionó las redes sociales debido a que apareció junto a Juan David Tejada, el exnovio de Aida Victoria Merlano, y lo presentó como el amor de su vida.

Además, el empresario del sector agropecuario posó en la cámara junto a ella e, incluso, se animó a saludar a los seguidores de la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia.

La hermana de Yina Calderón sufrió un accidente de tránsito: así quedó el vehículo y este es su estado de salud
RELACIONADO

La hermana de Yina Calderón sufrió un accidente de tránsito: así quedó el vehículo y este es su estado de salud

¿Qué fue exactamente lo que dijo Yina Calderón? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

En video: Yina Calderón tuvo un encuentro con Juan David Tejada, ex de Aida Victoria Merlano, y se mostró muy cariñosa con él

En una primera historia de Instagram, Yina Calderón apareció abrazando en una piscina a Juan David Tejada y acompañó el video con el fragmento de la canción de Anuel que dice "lo de nosotros es un secreto, que nadie se entere".

Además, unos minutos después, hizo énfasis que se encontraba en Guatapé junto al 'amor de su vida' y enfocó al empresario del sector agropecuario.

Sin embargo, no todo terminó ahí, sino que Yina Calderón grabó un video adicional en el que manifestó que sus seguidores la molestan con Asaf, con quien coincidió en 'La Mansión de Luinny', pero que a ella realmente estaría interesada únicamente en Juan David Tejada.

No obstante, aún no se sabe si la DJ inició un romance con el exnovio de Aida Victoria Merlano o si todo se trata de una campaña para un proyecto en el que vayan a coincidir.

 

¿Qué ha dicho Juan David Tejada tras su aparición con Yina Calderón?

A diferencia de Yina Calderón, Juan David Tejada no ha emitido comentarios tan comprometedores. Sin embargo, les envió este mensaje a los seguidores de la exparticipante de La Casa de los Famosos.

"Que saque sus pruebas": arden las redes por nueva polémica entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada
RELACIONADO

"Que saque sus pruebas": arden las redes por nueva polémica entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada

"Mis sayas, yo soy el rey de los agropecuarios y les mando un abrazo. Dios los bendiga", dijo.

 

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La casa de los famosos

“Me cogió odio”: Mariana Zapata revela que nominará a Manuela Gómez en La Casa de los Famosos

Carnaval de Barranquilla

Beéle es confirmado para el concierto del Carnaval de Barranquilla: fecha y más detalles

Lionel Messi

“Soy más raro”: Messi reaccionó a sus memes en redes sociales y opinó sobre Bad Bunny

Otras Noticias

Ejército Nacional

Aseguradora pagó una sanción de 20 millones de dólares a Colombia por problemas en el sostenimiento de los helicópteros MI-17

Antes de que el contrato fuera firmado, el Ministerio de Defensa y la Aviación del Ejército advirtieron que la empresa no estaba en capacidad de realizar el mantenimiento de la flota.

Venezuela

Petrolera estatal de Venezuela confirmó diálogos con EE. UU. para reactivar la venta de petróleo

El cambio se da tras la intervención militar que terminó con la detención de Nicolás Maduro.

Independiente Santa Fe

Volvió a suceder: a Independiente Santa Fe se le habría caído un fichaje ya anunciado

Dólar

Precio del dólar en Colombia cambió de tendencia hoy 7 de enero: así cerró la jornada

Salud mental

¿No es posible tener más de 150 amigos?: esto dice la teoría de Dunbar