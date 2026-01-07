"Con el amor de mi vida": ¿Yina Calderón inició una relación con Juan David Tejada, ex de Aida Victoria Merlano?

En la noche del 6 de enero de 2026, Yina Calderón revolucionó las redes sociales debido a que apareció junto a Juan David Tejada, el exnovio de Aida Victoria Merlano, y lo presentó como el amor de su vida.

Además, el empresario del sector agropecuario posó en la cámara junto a ella e, incluso, se animó a saludar a los seguidores de la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia.

¿Qué fue exactamente lo que dijo Yina Calderón? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

En video: Yina Calderón tuvo un encuentro con Juan David Tejada, ex de Aida Victoria Merlano, y se mostró muy cariñosa con él

En una primera historia de Instagram, Yina Calderón apareció abrazando en una piscina a Juan David Tejada y acompañó el video con el fragmento de la canción de Anuel que dice "lo de nosotros es un secreto, que nadie se entere".

Además, unos minutos después, hizo énfasis que se encontraba en Guatapé junto al 'amor de su vida' y enfocó al empresario del sector agropecuario.

Sin embargo, no todo terminó ahí, sino que Yina Calderón grabó un video adicional en el que manifestó que sus seguidores la molestan con Asaf, con quien coincidió en 'La Mansión de Luinny', pero que a ella realmente estaría interesada únicamente en Juan David Tejada.

No obstante, aún no se sabe si la DJ inició un romance con el exnovio de Aida Victoria Merlano o si todo se trata de una campaña para un proyecto en el que vayan a coincidir.

¿Qué ha dicho Juan David Tejada tras su aparición con Yina Calderón?

A diferencia de Yina Calderón, Juan David Tejada no ha emitido comentarios tan comprometedores. Sin embargo, les envió este mensaje a los seguidores de la exparticipante de La Casa de los Famosos.

"Mis sayas, yo soy el rey de los agropecuarios y les mando un abrazo. Dios los bendiga", dijo.