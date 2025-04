¿Estrategia?: La Liendra explica la nominación de Camilo en La casa de los famosos

Los participantes de La casa de los famosos Colombia, el exitoso reality del Canal RCN, han vivido una semana llena de emociones y sorpresas. Las exigencias del ‘Jefe’ son cada vez más trascendentales para el juego por lo que los participantes han tenido que crear sus mejores estrategias y sobrevivir en la competencia.

Sin embargo, la más reciente prueba de presupuesto desató un sin fin de comentarios a raíz del negativo resultado que obtuvieron.

La Liendra nomina a Camilo en La casa de los famosos

La más reciente prueba de presupuesto se convirtió en uno de los retos más complicados para los famosos, quienes no pudieron evitar decir groserías durante once horas. Por este motivo, no hubo puntos para realizar el respectivo mercado semanal.

Sin embargo, el ‘Jefe’ autorizó a Melissa y La Liendra para que pudieran dirigirse a la despensa y obtener un pequeño carro con alimentos. No obstante, las celebridades se encontraron con un sobre que contenía una importante instrucción.

Después de un enfrentamiento, en un divertido juego de manos, el creador de contenido fue quien tuvo el privilegio de abrir la carta, llevándose la sorpresa de que debía nominar a uno de sus compañeros. De esta manera, Camilo Trujillo es el nuevo participante en la placa de riesgo.

La Liendra le ofrece explicaciones a Camilo Trujillo

Por su parte, el actor Camilo Trujillo manifestó sentirse impactado ante la nominación de su amigo, pues recalcó no esperarse dicha sentencia. Por esto, La Liendra decidió explicarle las razones por las que tomó la cuestionada decisión.

También es bueno brindar cosas diferentes. Todo el mundo sabía que Andrés iba a nominar a Camilo entonces que bueno saber la decisión que tendrá que tomar ahora.

No obstante, la decisión que tomó generó incertidumbre ya que Karina procedió a cuestionar el estratégico movimiento que hizo el influencer.