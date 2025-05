¿Es cierto que Yina Calderón tiene una relación hace 3 años? Esto aclaró en La Casa de los Famosos

Como ya es habitual en La Casa de los Famosos Colombia 2025, el último 'brunch' estuvo lleno de tensión y Andrés Altafulla y Yina Calderón volvieron a tener desacuerdos.

El cantante manifestó que creía que Yina Calderón era una persona hipócrita y volvió a mencionar que ella le confesó en el mundo exterior que él era su amor platónico. Además, junto a Karina García, le dijo a la DJ y empresaria que consideraba que le faltaba amor.

Tras esas palabras, Yina manifestó que tenía una relación amorosa hace 3 años y que, además, contaba con el cariño de sus hermanas y demás familiares. En consecuencia, los televidentes quedaron totalmente sorprendidos y comenzaron a preguntarse quién sería la pareja de la participante de La Casa de los Famosos Colombia 2025.

Sin embargo, después de que se acabó el 'brunch', la misma DJ reveló la verdad de sus declaraciones. ¿En verdad tiene un noviazgo?

Yina Calderón, en La Casa de los Famosos Colombia 2025, aclaró que es mentira que tenga un novio hace 3 años

Frente a las cámaras de La Casa de los Famosos Colombia 2025 y con la presencia de 'La Toxi Costeña', Yina Calderón explicó que no tiene una relación sentimental, pero que decidió inventar esa versión para defenderse de Andrés Altafulla y de Karina García.

"Me tocó inventarme algo, escuchen este chisme porque me vi obligada. Karina me dijo que me faltaba amor, que necesita un hombre y entonces yo le respondí que ella no me podía decir que me quisiera cuando se acostaba con un man que acaba de conocer", afirmó Yina Calderón.

"Y Altafulla dijo que nadie me quería y yo inventé que tenía novio. Les dije 'no, pues para que vean sí tengo un novio afuera y llevo 3 años con él', pero es mentira, no tengo a nadie y lo hice de 'piquiñosa'. Ustedes saben que yo ya les hubiera contado porque todo en mi vida es público", complementó.

Asimismo, Yina Calderón manifestó que para ella es muy importante tener el amor de su hermana y que considera que no necesita estar con ningún hombre en La Casa de los Famosos Colombia 2025 debido a que se sabe proteger sola.

¿Cómo reaccionó el público tras esta 'jugada' de Yina Calderón en La Casa de los Famosos Colombia 2025?

Luego de que Yina Calderón confesó la verdad, los televidentes no se demoraron en reaccionar. Por una parte, algunos seguidores de la DJ la aplaudieron por defenderse a toda costa.

Sin embargo, otro sector del público la criticó fuertemente por inventar mentiras en medio de una dinámica de la competencia.

¿Qué seguirá pasando en La Casa de los Famosos Colombia 2025? Entérese en la pantalla del Canal RCN y en la aplicación digital que puede descargar aquí.