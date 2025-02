¿Yina Calderón se siente al borde de irse de La Casa de los Famosos Colombia 2025? Esta fue su impactante confesión

Yina Calderón no ha tenido días fáciles en La Casa de los Famosos Colombia 2025. La razón es que, en medio de sus discordias con Melissa Gate y Karen Sevillano, ha tenido comportamientos que no son admitidos por el 'jefe'.

En el primer caso, hizo un comentario referente a Juan José, el hijo de Melissa Gate, y el castigo fue que no podía participar en la próxima nominación. De esa manera, perdió el beneficio que había obtenido y que consistía en que sus votos podían valer doble.

Pero, además, tras el ingreso de Karen Sevillano a 'la casa más famosa de Colombia', no solo discutió verbalmente con ella, sino que se negó a participar en una de sus dinámicas. En consecuencia, el 'jefe' tomó una drástica decisión y la comunicó en la noche del 11 de febrero.

Ese segundo castigo consiste en que quedó nominada directamente en la placa de eliminación y no tendrá opción de ser una de las beneficiadas en el reto de salvación.

De esa manera, tras lo ocurrido, Yina Calderón se notó afectada y le realizó una confesión a La Liendra que generó múltiples reacciones. Pues, para muchos dio a entender que se siente con un pie afuera del reality.

En el inicio de su conversación con La Liendra, Yina Calderón indicó que consideraba que el conflicto con Karen Sevillano, la ganadora de la primera edición de La Casa de los Famosos Colombia, había iniciado porque ella le había dicho 'sátiras'.

Además, unos minutos después, aceptó estar desanimada por haber quedado nominada en la placa de eliminación. Sus palabras fueron las siguientes:

Igual ya me nominaron. A mí no me importa, pero no me parece justo y creo que no me voy a aguantar.