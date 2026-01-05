“Por qué inventan tanto”: Yina Calderón desmiente haber estado bajo efectos del alcohol en las fiestas decembrinas

Una nueva polémica se ha suscitado en torno a la más reciente aparición de Yina Calderón en público, pues la mujer celebró el fin de año en su pueblo natal en medio de carnavales y festividades en donde, sin duda alguna, fue protagonista.

Sin embargo, distintos videos han rondado las redes sociales en donde se le observa a la mujer, encima de una carroza, y con sus ojos cerrados. Dichos clips han despertado las duras críticas de sus seguidores, quienes aseguraron que la famosa habría recibido el año nuevo en estado de ebriedad.

Yina Calderón responde ante las críticas

Por supuesto, dichas declaraciones despertaron el inconformismo de la mujer, quien se tomó las historias de su cuenta oficial de Instagram para aclarar que no se encontraba en estado de ebriedad, pues su conducta correspondió a una imitación para simular ser un muñeco de año viejo.

“Ustedes por qué inventan tanta cosa. Yo acá entre las montañas buscando tranquilidad…estábamos en una carroza y me piden que haga de año viejo y la gente dice que yo estaba borracha. A la media hora yo estaba cantando en la tarima, pero yo no estaba borracha”, dio a conocer.

Así mismo, manifestó su intención de no contestar ante las críticas que ha recibido por parte de cientos de internautas ya que también dio a conocer su decisión de enfocarse en sus asuntos personales y no en los comentarios negativos de los demás.

En medio de las celebraciones por la llegada del 2026, Yina Calderón también hizo especial énfasis en el uso de diferentes muñecos de año viejo que se construyeron a semejanza de su imagen. Ante esto, la mujer recalcó su inconformismo, pues manifestó su disgusto con que “año tras año” usen su imagen para posteriormente ser incinerada por los colombianos.

Por otro lado, la mujer rompió el silencio ante las más recientes críticas que ha recibido por celebrar el fin de año en su pueblo natal, ubicado en el departamento del Huila, pues algunos internautas cuestionaron su elección.

De esta manera, Calderón recalcó su interés por compartir preferiblemente en familia y no en ningún otro destino paradisiaco.

“Hay cosas que el dinero jamás va a poder comprar. Yo por nada del mundo voy a sacrificar una comida de sancocho al lado del río, una comida de tamal con mi abuelita, una echada de harina con toda mi familia en mi pueblo, porque hay mucha gente con plata, pero tan vacía, que no tienen quién los invite a un sancocho a la orilla de un río”, explicó.