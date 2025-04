Yina Calderón destapó lo que vivió con Andrés Altafulla en el pasado y prometió enfrentarlo: esto dijo

La participación de Andrés Altafulla en La Casa de los Famosos Colombia ha generado reacciones en redes sociales, pero una de las más llamativas proviene de Yina Calderón.

La influencer y empresaria no tardó en pronunciarse sobre el cantante y actor, con quien compartió una relación en el pasado.

Frente a las cámaras de La Casa de los Famosos Colombia, Yina Calderón recordó episodios de su cercanía con Altafulla y reveló declaraciones que este habría hecho sobre ella, las cuales consideró una traición.

La creadora de contenido, reconocida por su estilo directo, aseguró que tiene motivos suficientes para confrontarlo en algún momento. "No le voy a decir nada todavía, pero me lo va a tener que sostener", advirtió en medio de sus declaraciones.

¿Cómo era la relación entre Yina Calderón y Andrés Altafulla?

Según el relato de Yina Calderón, ella y Altafulla se conocían desde hace varios años y mantenían una amistad que incluía encuentros frecuentes en las famosas fiestas, organizadas por la DJ donde el cantante tenía la oportunidad de promocionar su música.

Aunque nunca formalizaron una relación sentimental, la empresaria admitió que hubo cierta cercanía. “Le daba uno que otro besito, pero nunca fuimos nada serio. Era solo un parche”, comentó.

Sin embargo, la relación entre ambos se fracturó luego de que Yina promoviera la candidatura de Altafulla para ingresar al reality.

Una amiga cercana le advirtió que el cantante habría hecho comentarios despectivos sobre ella, lo que la llevó a retirarle su apoyo.

¿Qué dijo Andrés Altafulla sobre Yina Calderón?

De acuerdo con Calderón, su amiga Melissa fue testigo de cómo Altafulla, al ser cuestionado sobre su relación con la influencer, negó cualquier vínculo y expresó que ella le causaba “asco”.

Estas palabras habrían sido la causa del distanciamiento definitivo entre ambos.

“Todo en la vida se sabe, y yo sé que mi amiga no me miente. Él no se imaginaba que ella estaba en esa reunión”, afirmó Yina, asegurando que se sintió traicionada al descubrir esas declaraciones.

Por ahora, Altafulla no ha respondido públicamente a las acusaciones de Calderón, pero la influencer ha dejado claro que el tema no quedará en el olvido.

“Las mujeres se están volviendo tontas con él, pero yo no lo voy a dejar pasar”, sentenció, anticipando que en algún momento lo enfrentará cara a cara.

Altafulla, barranquillero de 30 años, ha construido su trayectoria en la música y la televisión, con participaciones en realities como Protagonistas de Nuestra Tele.

Su ingreso a La Casa de los Famosos Colombia ha puesto en el centro del debate su pasado con figuras como Yina Calderón, quien no parece dispuesta a dejar la historia en el pasado.