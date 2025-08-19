La exigencia de Yina Calderón para Andrea Valdiri antes de la pelea de boxeo: ¿Juego limpio?

La expectativa por el esperado combate de boxeo entre las influenciadoras Yina Calderón y Andrea Valdiri en el marco del Stream Fighter 4 de Westcol subió de tono.

A través de las redes sociales, Yina Calderón encendió la polémica al lanzar una contundente petición: que su oponente se someta a una prueba antidoping.

Yina Calderón pidió antidoping para Andrea Valdiri

Con este pedido, Yina Calderón alertó sobre la ventaja que puede tener Andrea Valdiri por su contextura y pidió que le hagan un antidoping, argumentando que su rival podría tener una fuerza superior gracias a sustancias ilícitas.

En declaraciones, Yina expresó su preocupación y su sensación de desventaja, no solo por la contextura física de Valdiri, sino por la posibilidad de que su contrincante consuma alguna sustancia que mejore su rendimiento en el cuadrilátero.

Yo soy la persona que más está en desventaja en el Stream Fighter y no porque yo no haya entrenado, es porque la contextura de ella y la altura es diferente a la mía. Vaya y esa mujer consuma algo y por eso es que sale toda chukisiada, afirmó Yina Calderón.

¿Andrea Valdiri se realizará antidoping?

Hasta el momento, ni el organizador del evento, Westcol, ni Andrea Valdiri han respondido públicamente a la sorpresiva petición de Yina Calderón.

El silencio de ambas partes ha generado más especulación entre los seguidores, quienes se preguntan si la prueba antidoping se llevará a cabo o si la solicitud quedará solo como una anécdota en la previa del combate.

El enfrentamiento, que ha generado un gran revuelo en las redes, se ha convertido en el más mediático del Stream Fighter 4, en gran parte gracias a esta polémica.

La contienda de boxeo, que reunirá a dos de las personalidades más polémicas de las redes sociales en un mismo cuadrilátero, promete ser un evento que captará la atención de miles de espectadores.