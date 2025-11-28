“No volveré a Colombia”: Yina Calderón hace contundente declaración desde República Dominicana

Yina Calderón, exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025, ha causado amplio revuelo tras participar, en compañía de Karina García, en un nuevo formato de reality show en República Dominicana.

Tras una amplia cantidad de polémicas protagonizadas, la mujer sorprendió, en los días más recientes, al hacer una contundente declaración sobre su futuro después de salir del popular programa que se ha tomado las redes sociales de su fanaticada.

¿Yina Calderón volverá a Colombia?

En las horas más recientes, la creadora de contenido se sinceró con sus fanáticos, frente a las cámaras de La mansión de Luinny, en donde manifestó su gran preocupación ante el apoyo que ha recibido por parte de su fanaticada nacional. Aunque recalcó que siente un gran amor por su país, expresó su decisión de no volver a Colombia ya que, según sus comentarios, el país “no la ha valorado”.

“No vuelvo a Colombia, me voy a quedar en República Dominicana. Yo amo a mi país, pero siento que en mi país no me han valorado… Colombia no me quiere”, manifestó la mujer.

Así mismo, explicó que con dicha decisión estaría “haciendo un favor” a todas aquellas personas que han criticado su papel de “villana” en la mayoría de programas en los que ha participado.

“Ustedes siempre me dijeron que me fuera para otro país, pues se les está cumpliendo porque me adoptó República Dominicana muy bien. Cómo no voy a extrañar a mi país si fue la tierra que me vio crecer”, finalizó.

Así mismo, la famosa rompió en llanto al ver los diferentes comentarios que los internautas estaban realizando por medio del chat en vivo, pues algunos de estos habrían celebrado la contundente decisión que la mujer se encontraba manifestando en aquel instante.

Yina Calderón recibe premio en República Dominicana

Por otro lado, la creadora de contenido fue sorprendida en el famoso reality ya que recibió una barbie inspirada en su imagen que tenía su misma cabellera y una de las más populares prendas con las que viralizó un sin fin de contenidos durante los últimos días de competencia.

Fue así como Yina exaltó el privilegio de tener un modelo, a su imagen y semejanza, de la famosa muñeca de plástico.