Yina Calderón se une al rechazo por secuestro del hijo de Giovanny Ayala: "Siempre vi que era buen papá"

Yina Calderón reaccionó a la desaparición de Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala. A pesar de las diferencias personales que ha tenido con el artista, decidió pronunciarse y enviar un mensaje de solidaridad frente a la compleja situación que atraviesa la familia.

Calderón afirmó que la prioridad debe ser el bienestar del joven desaparecido. En su declaración enfatizó que su llamado no tiene relación con su conflicto personal, sino con la gravedad del caso y la empatía que le genera la situación.

Un mensaje de empatía ante la crisis familiar

Yina Calderón expresó que, pese a que Giovanny Ayala “no es una persona de su agrado” debido a experiencias del pasado, siempre lo percibió como un buen padre.

Según manifestó, esto la motivó a solidarizarse con él en un momento tan delicado. La empresaria invitó a quienes estarían involucrados en la desaparición a “ponerse la mano en el corazón” y acabar con el sufrimiento de la familia.

Independientemente del problema que yo tenga con Giovanny es un hijo de él, unámonos para que puedan soltar a su hijo, me pongo en la posición de él y no debe ser fácil.

El historial de diferencias entre Yina Calderón y Giovanny Ayala

La relación entre Calderón y Ayala ha sido marcada por contradicciones y desencuentros públicos. Yina ha mencionado reiteradamente que mantuvo un romance con el cantante, afirmación que él ha negado, asegurando que, aunque la conoce, nunca tuvieron la relación sentimental que ella ha descrito.

Estas posturas opuestas han deteriorado su vínculo y generado tensiones mediáticas. Sin embargo, este antecedente no impidió que Calderón expresara su respaldo frente a la desaparición del hijo del artista, subrayando que en momentos críticos deben primar la solidaridad y el apoyo humano.

Por ahora, Giovanny Ayala continúa centrado en todos los esfuerzos posibles para lograr el regreso de su hijo. Sus seguidores han mostrado cercanía y respaldo en este momento difícil, al igual que varios colegas del género, entre ellos Jhonny Rivera, Yeison Jiménez y Luis Alfonso, quienes se han pronunciado con mensajes de acompañamiento.