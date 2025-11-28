CANAL RCN
Tendencias

Yina Calderón se une al rechazo por secuestro del hijo de Giovanny Ayala: "Siempre vi que era buen papá"

La creadora de contenido habló sobre la difícil situación que atraviesa Giovanny Ayala tras el secuestro de su hijo Miguel.

Yina Calderón Giovanny Ayala
FOTO: Canal RCN | Giovanny Ayala - IG

Noticias RCN

noviembre 28 de 2025
01:06 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Yina Calderón reaccionó a la desaparición de Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala. A pesar de las diferencias personales que ha tenido con el artista, decidió pronunciarse y enviar un mensaje de solidaridad frente a la compleja situación que atraviesa la familia.

"Te estoy esperando, mi gemelo": conmovedor mensaje del hermano menor de Miguel Ayala
RELACIONADO

"Te estoy esperando, mi gemelo": conmovedor mensaje del hermano menor de Miguel Ayala

Calderón afirmó que la prioridad debe ser el bienestar del joven desaparecido. En su declaración enfatizó que su llamado no tiene relación con su conflicto personal, sino con la gravedad del caso y la empatía que le genera la situación.

Un mensaje de empatía ante la crisis familiar

Yina Calderón expresó que, pese a que Giovanny Ayala “no es una persona de su agrado” debido a experiencias del pasado, siempre lo percibió como un buen padre.

Según manifestó, esto la motivó a solidarizarse con él en un momento tan delicado. La empresaria invitó a quienes estarían involucrados en la desaparición a “ponerse la mano en el corazón” y acabar con el sufrimiento de la familia.

Independientemente del problema que yo tenga con Giovanny es un hijo de él, unámonos para que puedan soltar a su hijo, me pongo en la posición de él y no debe ser fácil.

El historial de diferencias entre Yina Calderón y Giovanny Ayala

La relación entre Calderón y Ayala ha sido marcada por contradicciones y desencuentros públicos. Yina ha mencionado reiteradamente que mantuvo un romance con el cantante, afirmación que él ha negado, asegurando que, aunque la conoce, nunca tuvieron la relación sentimental que ella ha descrito.

Giovanny Ayala envió doloroso mensaje e hizo petición a los captores de su hijo, esto dijo
RELACIONADO

Giovanny Ayala envió doloroso mensaje e hizo petición a los captores de su hijo, esto dijo

Estas posturas opuestas han deteriorado su vínculo y generado tensiones mediáticas. Sin embargo, este antecedente no impidió que Calderón expresara su respaldo frente a la desaparición del hijo del artista, subrayando que en momentos críticos deben primar la solidaridad y el apoyo humano.

Por ahora, Giovanny Ayala continúa centrado en todos los esfuerzos posibles para lograr el regreso de su hijo. Sus seguidores han mostrado cercanía y respaldo en este momento difícil, al igual que varios colegas del género, entre ellos Jhonny Rivera, Yeison Jiménez y Luis Alfonso, quienes se han pronunciado con mensajes de acompañamiento.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Justicia española absolvió a Lowe León por denuncias de violencia hechas por su exesposa

Artistas

Verónica Orozco reveló si tendría dos matrimonios al mismo tiempo como en Simplemente Alicia

Artistas

Manager de Pirlo se tatuó la cara de Blessd y ofreció dinero a quienes hicieran lo mismo

Otras Noticias

Ejército Nacional

Ejército aclara que ningún gato está siendo maltratado en la base de Tolemaida

La senadora Andrea Padilla denunció que los estudiantes supuestamente estaban apostando para acabar con su vida.

Educación

Reconocido colegio de Bogotá convirtió sus paneles solares en un laboratorio para estudiantes

El Gimnasio Los Andes integró su sistema solar a las clases y revoluciona la educación ambiental. ¿Qué beneficios tiene?

Tailandia

Inundaciones en Tailandia e Indonesia dejan más de 300 muertos y miles de afectados

Independiente Medellín

En el DIM critican el sistema de la Liga BetPlay tras inminente eliminación

Invima

Invima ordena el retiro inmediato de un tratamiento para el cabello usado por colombianas