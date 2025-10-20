CANAL RCN
¿Fue planeado?: Yina Calderón abre debate al revelar lo que la hizo bajarse del ring en ‘Stream Fighters’

La creadora de contenido sorprendió al revelar el hecho puntual que la habría hecho abandonar el ring de boxeo.

Foto: Canal RCN

Noticias RCN

octubre 20 de 2025
07:41 a. m.
El mundo del internet se ha visto impactado tras el más reciente escándalo que se presentó durante la pelea estelar en ‘Stream Fighters 4’ en la que Yina Calderón abandonó el ring de boxeo durante los primeros minutos de pelea.

Sin embargo, sus declaraciones han abierto aún más el debate en redes sociales ya que algunos internautas manifestaron que dicha acción de la mujer habría sido "premeditada" para afectar no solo a su contrincante, sino también a Westcol.

Yina Calderón explica qué la hizo abandonar el ring

En las horas más recientes, la creadora de contenido tuvo la oportunidad de dar una entrevista, en redes sociales, con el influencer Luinny Corporán en donde habló sobre las principales razones que la llevaron a desertar rápidamente de la pelea en contra de Andrea Valdiri.

Según sus declaraciones, Calderón tenía intenciones de pelear y enfrentarse a la barranquillera. No obstante, al percatarse de la presencia de varios “haters” decidió abandonar el enfrentamiento en medio del ring.

“Yo tenía que cumplir… yo quería pelear. Lo que pasa es que cuando entré al ring me dí cuenta de que estaban todos mis haters… además, Westcol me pagó a mí para verme mal y que me sacaran en ambulancia”, explicó.

Así mismo, la mujer manifestó que dicha decisión la llevó a obtener la atención de millones de internautas, quienes, según su explicación, dejaron pasar por alto las demás peleas y las presentaciones de los artistas invitados para dársela a su polémica acción.

“Cuál Yailin, aquí no hay Karina, aquí no hay Stream Fighters… acá lo que hay es Yina Calderón. El streamer número uno de latinoamérica cayó”, finalizó la mujer.

Preocupación por Yina Calderón

La mediática pelea no solo ha desatado la inconformidad por parte de millones de usuarios, quienes condenaron fuertemente la reacción de Calderón ya que otros han manifestado su preocupación ante la salud mental de la mujer.

Aunque la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia no ha hecho oficial algún tipo de cuadro mental, varios de sus seguidores manifestaron que las fuertes críticas que desató su conducta podrían “afectarla” de manera significativa.

