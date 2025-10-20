CANAL RCN
Tendencias

“Jamás pensé hacerlo”: Karina García se pronuncia tras perder en ‘Stream Fighters’

La modelo antioqueña rompió el silencio tras participar en la viral pelea que reunió a más de tres millones de internautas.

Foto: Canal RCN
Noticias RCN

octubre 20 de 2025
06:46 a. m.
El mundo del internet se vio impactado tras la más reciente edición de ‘Stream Fighters’ cuatro en donde el empresario Westcol rompió récords inimaginables al obtener el stream con el mayor número de visitas, hasta ahora, en Latinoamérica.

Por esto, cada uno de los enfrentamientos generó gran impacto entre el público, pues algunos de los resultados generaron sorpresa y conmoción entre los fanáticos del icónico evento de boxeo.

Karina García habla sobre su pelea en ‘Stream Fighters’

No cabe duda de que la participación de Karina era una de las más esperadas por millones de fanáticos, quienes manifestaron su interés por ver el desempeño de la antioqueña en el evento deportivo. Pese al resultado negativo que tuvo, al perder en el tercer round contra la mexicana Karelly Ruíz, la mujer decidió omitir la entrevista con Chanty.

No obstante, sus declaraciones no se hicieron esperar ya que la mujer rompió el silencio al compartir un mensaje por medio de su cuenta oficial de Instagram.

“Jamás pensé hacer esto, pero lo hice. Lo viví, lo sentí, lo disfruté, lo di todo… siento que soy otra mujer después de vivir esta experiencia, su pollito de colores logró vencer miedos, hoy siento que puedo con todo, siento que lo logré”, manifestó Karina.

Así mismo, la famosa compartió fotografías inéditas, previas a su participación en tarima, en donde dejó ver los minutos antes de subir al escenario en compañía de su hija mayor y su equipo de trabajo.

Fiesta después de ‘Stream Fighters’

Por otro lado, la celebración que se llevó a cabo después del evento también llamó la atención de cientos de internautas ya que la modelo antioqueña se dejó ver en compañía de Westcol, Yailin, Manelyk, entre otras celebridades, quienes se tomaron las redes para disfrutar del éxito de la cuarta edición.

Por esto, cientos de internautas manifestaron su asombro ante la entrada que García realizó al ring de boxeo, pues la presentación de Yailin generó diversas reacciones que llevaron a especular que Anuel AA también podría haber asistido al mediático evento, pues, el próximo 24 de octubre, el puertorriqueño se presentará en la capital.

