Ryan Castro hace sold out en tan solo dos horas para su show en el Atanasio

Ryan Castro ha hecho historia al posicionarse como uno de los artistas más importantes, en la actualidad, del género urbano en el país. Su amplia fanaticada lo ha llevado a integrar la lista de los pocos artistas nacionales que han agotado la boletería total de un estadio por lo que su gran éxito ya es todo un acontecimiento dentro de la industria.

Ryan Castro en Medellín 2026

El “cantante del ghetto” ha sorprendido a sus más fieles fanáticos al anunciar, en los días más recientes, su próximo concierto en el estadio Atanasio Girardot, en Medellín, el cual corresponde al único show que el artista daría en el territorio nacional durante el próximo 2026.

La novedad la dio a conocer por medio de un inédito video en el que contó con la presencia del creador de contenido JuanDa, quien ya había participado en su campaña de expectativa para su primer concierto en el Centro de Eventos La Macarena, realizado en octubre del 2024.

El esperado concierto multitudinario se llevará a cabo el próximo 25 de abril por lo que la venta oficial de los boletos dio inicio el pasado 5 de noviembre. No obstante, y para sorpresa del público, el intérprete de ‘Sanka’ vendió 45 mil boletos en tan solo dos horas después habilitar la preventa para fans.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que miles de internautas llegaron a manifestar que no habían logrado adquirir sus boletos. Por su parte, Castro no dudó en tomar sus redes sociales para expresar un mensaje de agradecimiento por el insólito apoyo que hoy lo está posicionando como uno de los artistas más cotizados por el público nacional.

“Hoy me duermo feliz y contento porque la vida es bella, nosotros trabajamos con amor y representamos al ghetto, el barrio, la gente nea que se gana la vida todos los días como nosotros. Este show en el estadio no es mío, es de todos… gracias por vivirla conmigo y estar en todo este proceso. Los amo con mi vida entera y prepárense para la fiesta”, manifestó.

Ryan Castro regala obsequios en Medellín

Por otro lado, el cantante ha hecho toda una campaña de expectativa para celebrar el cierre de su gira ‘Sendé’ en su ciudad natal.

Por esto, el artista no solo ha brillado con sus frases emblemáticas en uno de los edificios más altos de Medellín, sino que también sorprendió al aparecer disfrazado en las inmediaciones del Atanasio y sorprender a un vendedor de nieves con dinero, televisor y la promesa de que tendrá un puesto especial para vender sus productos durante su próximo concierto.