Yina Calderón le hizo un nuevo desplante a las 'chicas fuego' en La Casa de los Famosos: ¿qué paso?

Yina Calderón volvió a estar presente en una nueva jornada de eliminación en La Casa de los Famosos Colombia 2025, pero recibió el apoyo suficiente de sus seguidores y logró salvarse de primeras.

La DJ y empresaria recibió una votación del 25,59% y superó a La Liendra (18,08%), 'Peluche' (17,65%), Fernando Solórzano (15,01%), Camilo Trujillo (15,01%) y Lady Tabares (9,05%).

Por lo tanto, apenas ingresó nuevamente a la casa, 'La Toxi Costeña' y Karina García, que fueron las dos 'chicas fuego' que no estuvieron nominadas, corrieron a abrazarla y a celebrar junto a ella.

Sin embargo, aunque Yina Calderón aceptó su apoyo, tuvo una actitud que muchos televidentes interpretaron como un desplante. ¿De qué se trató?

En video: este fue el nuevo desplante de Yina Calderón a las 'chicas fuego' en La Casa de los Famosos Colombia 2025

Cuando 'La Toxi Costeña' y Karina García recibieron a Yina Calderón en La Casa de los Famosos Colombia 2025, comenzaron a cantar la canción que identifica a las 'chicas fuego'.

No obstante, la empresaria y DJ no quiso unirse a la canción, sino que simplemente aplaudió un par de veces. Por ende, los televidentes manifestaron que, definitivamente, pareciera que ella no tiene ninguna intención de que la alianza se reactive.

¿Qué pasó entre Yina Calderón y las 'chicas fuego' en La Casa de los Famosos Colombia 2025?

El viernes 28 de marzo hubo una nueva dinámica de 'congelados' en La Casa de los Famosos Colombia 2025 y uno de los amigos más cercanos de 'La Toxi Costeña' ingresó y la dejó en 'shock'.

La razón fue que le dijo que una persona cercana le estaba teniendo envidia y que, en consecuencia, era importante que se alejara de ella. Además, antes de salir de la casa, le dejó claro a Colombia que se refería a Yina Calderón.

Tras esa situación, Yina Calderón habló en privado con Karina García y le hizo saber que le parecía pertinente que 'La Toxi Costeña' continuara su alianza con Melissa Gate y con Emiro Navarro.

Asimismo, le indicó que ella quería ser "independiente" y que no seguiría junto a las 'chicas fuego' para no perjudicarlas con los votos adversos que pueda tener en el mundo exterior.

Recuerde conectarse con La Casa de los Famosos Colombia 2025 a través de la pantalla del Canal RCN y de la nueva aplicación digital que puede descargar aquí.