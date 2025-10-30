Sale a la luz foto de Karina García y Yina Calderón cuando aún eran amigas

La reciente publicación de una foto antigua de Karina García y Yina Calderón ha causado sorpresa entre sus seguidores.

Karina García y Yina Calderón en el nuevo reality

En esa época, ambas creadoras de contenido mantenían una estrecha amistad y solían compartir constantemente momentos juntas en redes sociales.

Actualmente, tanto Yina como Karina se encuentran en República Dominicana , donde participan en el reality ‘La Mansión de Luinny’, lo que ha despertado gran expectativa entre sus fanáticos.

Esta nueva convivencia ha generado interrogantes sobre una posible reconciliación, ya que su amistad terminó en medio de conflictos cuando ambas participaron en La casa de los famosos Colombia.

Algunos internautas aseguran que podrían dejar atrás sus diferencias, mientras que otros creen que la rivalidad entre ellas continuará.

¿Cuál es la imagen de Yina Calderón y Karina García cuando eran amigas?

La imagen que circula en redes muestra a Yina Calderón y Karina García posando como modelos, luciendo muy jóvenes y cercanas. En la foto, Yina aparece con su característico cabello rojo de aquella época, mientras ambas sonríen y demuestran la complicidad que las unía.

Los seguidores no tardaron en reaccionar, expresando nostalgia por aquella etapa en la que las dos influenciadoras compartían una amistad genuina y se apoyaban mutuamente en sus proyectos.