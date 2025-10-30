Yina Calderón recibió su primer castigo en el reality internacional en el que se encuentra. ¿qué pasó?

'La Mansión de Luinny' abrió las puertas el pasado 29 de octubre de 2025 y Yina Calderón y Karina García iniciaron su participación en ese reality internacional.

Tal y como lo había advertido, Yina Calderón llegó con una actitud polémica, advirtió que sería la villana e, incluso, se peleó cara a cara con Chelsy Bautista, la cantante dominicana que también se encuentra en 'La Mansión de Luinny'.

Mientras tanto, Karina García conservó una actitud más tranquila, aunque, desde antes que iniciara el reality, ha dejado claro que no se dejará maltratar de nadie.

En las primeras horas de 'La Mansión de Luinny', se llevó a cabo una dinámica para conocer en qué habitación le correspondía dormir a cada uno de los participantes y Yina Calderón, por cuestiones del azar, recibió un castigo. ¿Cuál fue?

Este fue el primer castigo que recibió Yina Calderón en 'La Mansión de Luinny'

Para conocer qué habitaciones les correspondían a cada uno de los participantes, se utilizaron pelotas de colores.

Fue así como los que sacaron las pelotas amarillas fueron a una habitación, mientras que los que se quedaron con las rojas tuvieron que ir a la otra.

Sin embargo, hubo dos pelotas azules y una le correspondió a Yina Calderón y otra a Chelsy Bautista. En ese caso, la instrucción que tuvieron que seguir fue que, por ahora, no tendrán habitación y tendrán que buscar una cama en la que puedan dormir.

¿Qué ha pasado con Karina García y Yina Calderón en 'La Mansión de Luinny'?

Hasta el momento, Karina García y Yina Calderón no han tenido nuevos disgustos en el reality internacional que se está realizando en República Dominicana.

Sin embargo, no se descarta que con el paso de los días puedan revivirse conflictos del pasado que surgieron en La Casa de los Famosos Colombia 2025.