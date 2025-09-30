Yina Calderón predijo la ruptura entre Karina García y Altafulla antes de confirmarse

La inesperada ruptura entre Karina García y Altafulla ha sorprendido y entristecido a sus seguidores. Cabe recordar que Yina Calderón ya había adelantado posibles señales de la separación.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre la ruptura de Karina García y Altafulla?

Yina Calderón estuvo en el streamer con Westcol, donde reveló varias verdades sobre su relación con Karina García tras salir de La casa de los famosos Colombia. La creadora de contenido destacó que Karina siempre tuvo un gran corazón y, pese a los malentendidos, la recuerda con cariño.

También, Calderón se refirió a la relación entre Karina y Altafulla, asegurando que él no colabora con Karina en las tareas del hogar ni en el mercado.

Karina está que termina con Altafulla, le echo el chisme, comentó Yina Calderón.

Yina recalcó que a Karina siempre le han gustado los hombres que la apoyen, y que Altafulla no cumplía con ese papel.

¿Qué dijo Karina García sobre su ruptura con Altafulla?

A través de sus redes sociales, Karina anunció su ruptura con Altafulla. La modelo explicó que era importante aclarar la situación con sus seguidores, ya que hasta el momento ninguno de los dos había dado señales de que terminarían su relación.

Sé que están confundidos porque han visto varios "códigos" como ustedes lo llaman y en varios medios se han referido a mí e incluso a mis hijos, dando a entender que continuamos juntos, comentó la antioqueña.

Además, Karina comentó que se encuentra en un proceso de sanación, por lo que decidió romper el silencio para no seguir generando falsas expectativas entre sus seguidores.

Aclaró que no se arrepiente de haber dado lo mejor de sí, pues sigue creyendo en el amor. Aunque fue una relación bonita, también tuvo momentos difíciles, de los cuales se lleva valiosos aprendizajes.

Cabe destacar que su relación terminó hace dos semanas, y que hasta ahora le había resultado difícil guardar silencio ante los distintos comentarios de sus seguidores.