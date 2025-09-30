Revelan video de Karina García cantando 'despechada' por ruptura con Andrés Altafulla

En la noche del 29 de septiembre de 2025, Karina García, a través de su cuenta de Instagram, confirmó el fin de su relación con Andrés Altafulla.

De acuerdo con lo que expresó la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025, el romance se acabó hace aproximadamente 15 días y, hasta el momento, ha habido contacto cero.

Además, Karina García aseguró que prefirió romper el silencio de una vez debido a que su objetivo es ser transparente con sus seguidores y no es capaz de sostener una mentira tan grande.

"En este momento estoy en proceso de sanar mi corazón y créanme que no han sido días fáciles porque me entregué de verdad. Sin embargo, he seguido mi vida, entrenando, estando focus y motivada", detalló Karina García.

Y, en medio de esa coyuntura, hace pocas horas se filtró un video en el que ella aparece cantando una canción de 'despecho'. ¿Cuál fue?

En video: esta fue la canción de despecho que cantó Karina García tras su ruptura con Andrés Altafulla

Hace pocos días, Karina García se grabó cantando la salsa 'Corazón de acero', de Yiyo Sarante, la cual está relacionada con el doloroso fin de una relación sentimental.

"Y es que mi corazón para tanta desilusión él no fue diseñado. Si esto fue un juego, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero", cantó Karina García con mucho sentimiento.

De esa manera, teniendo en cuenta que la modelo paisa reveló que la relación se terminó hace varios días, sus seguidores infirieron de inmediato que ese tema musical está muy relacionado actualmente con su situación sentimental y que por esa razón lo habría escogido para desahogarse.

¿Cuáles han sido las reacciones de los seguidores de Karina García tras el fin de su relación con Andrés Altafulla?

Luego de que Karina García confirmó el fin de su relación, sus seguidores quedaron en 'shock' y reconocieron que no se esperaban esa noticia.

"Todo tu verdadero 'team' te respalda", "va a costar muchísimo", "qué triste", "mantén tus futuras relaciones lejos del ojo público", "te apoyamos en cada decisión que tomes" y "las cosas pasan por algo", han sido algunos de los comentarios escritos en redes sociales.