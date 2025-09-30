"No es marketing": Altafulla rompió el silencio y habló de su ruptura con Karina García

Este lunes 29 de septiembre, Karina García sorprendió a todos cuando publicó un comunicado oficial en donde confirmó que su relación con Andrés Altafulla había terminado. Indicó que llevaban 15 días de "contacto cero" y lamentó no haber podido sacar adelante sus proyectos juntos.

Este escrito sorprendió en un momento inesperado, pues en declaraciones recientes, el ganador de La Casa de los Famosos Colombia 2025 había asegurado que la amaba y estaba hablando de sus ideas de tener una familia a futuro. Ante esto, Altafulla explicó lo sucedido.

¿Qué dijo Altafulla sobre su ruptura con Karina García?

En diálogo con 'Mañana Express' del Canal RCN, Altafulla contó que él no ha hablado con Karina y que también lo tomó por sorpresa el hecho de que ella publicara el comunicado. Asimismo, indicó que esta situación no tiene nada que ver con estrategias de marketing, como ha sido común con otras celebridades.

Yo a Karina la amo, no he hecho más que demostrarlo estos tres meses desde que estamos afuera de la casa (...) hubiese preferido tener una conversación en persona, pero no me puedo meter en las decisiones de Kari, pero el mensaje es el mismo, a Karina la amo, a ella y sus hijos. Yo me voy a quedar siempre con lo más bonito. Ese video (un coleto como yo, donde Karina es la actriz protagonista) lo voy a ver siempre con cariño. Esta nueva canción es de amor y es totalmente distinto a lo que estoy viviendo, hasta el 29 de septiembre era lo que estaba sintiendo, lo que siento.

Karina García dejó de seguir a Altafulla en sus redes sociales

Como Karina García confirmó a través de su comunicado, la ruptura con Altafulla está siendo con 'contacto cero', es decir, no están sosteniendo ningún tipo de comunicación entre sí, razón por la cual el artista confirmó que no ha podido hablar con ella.

Por esta misma razón, Karina no está siguiendo al barranquillero en sus redes sociales, cosa distinta a lo que hace Altafulla, quien todavía tiene fotos de ambos en sus redes sociales y sigue tanto a Karina como a su círculo cercano.