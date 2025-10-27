CANAL RCN
Tendencias

Yina Calderón reaccionó al saber que Karina García participará en su mismo reality, ¿qué dijo?

La noticia tomó por sorpresa a varios seguidores, y Yina Calderón no dudó en pronunciarse sobre la nueva incorporación.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

octubre 27 de 2025
05:10 p. m.
Yina Calderón y Karina García coincidirán en nuevo reality en República Dominicana.

Yina Calderón envió fuerte mensaje a Aida Victoria Merlano tras polémica con su exesposo
Yina Calderón envió fuerte mensaje a Aida Victoria Merlano tras polémica con su exesposo

Karina García y Yina Calderón en el mismo reality en República Dominicana

Tras la confirmación de Karina García como participante del nuevo reality en República Dominicana, las reacciones de los seguidores no se hicieron esperar.

Desde hace varias semanas, Yina Calderón había anunciado que viajaría al país caribeño para unirse a un programa de competencia llamado La Mansión de Luinny. A través de sus redes sociales, compartió distintos momentos de su preparación y mostró la emoción que le genera este nuevo reto televisivo.

Sin embargo, una noticia que tomó por sorpresa a muchos fue la incorporación de Karina García al mismo proyecto. Además de representar a Colombia junto a Yina, su participación ha despertado curiosidad por el pasado que ambas comparten.

Cabe recordar que las dos creadoras de contenido fueron amigas, pero su relación terminó en medio de tensiones durante su paso por La casa de los famosos Colombia. Desde entonces, se han visto involucradas en diferentes polémicas.

Así fue la efusiva llegada de Karina García a su nuevo país tras dejar Colombia
Así fue la efusiva llegada de Karina García a su nuevo país tras dejar Colombia

¿Qué dijo Yina Calderón tras enterarse de la participación de Karina García?

Una vez instalada en República Dominicana, Yina realizó una dinámica de preguntas con sus seguidores, y uno de ellos le mencionó la participación de Karina en el reality. Sorprendida, respondió:

“Ah, no te la creo, ¿de verdad? Me acabo de enterar", comentó la influencer.

Aunque su reacción parecía espontánea, varios seguidores interpretaron que Yina ya sospechaba que habría otra colombiana en el formato. De hecho, ella misma había mencionado anteriormente que recomendó a La Toxi Costeña y Melissa Gate para el programa, aunque en ningún momento se refirió a Karina García.

Viral

¿Qué significa soñar con que se le caen los dientes? Psicólogos revelan su verdadero origen

Karol G

Karol G impacta al aparecer en Vogue World 2025: aquí detalles de sus look

Redes sociales

Así fue la efusiva llegada de Karina García a su nuevo país tras dejar Colombia

