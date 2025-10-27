Yina Calderón reaccionó al saber que Karina García participará en su mismo reality, ¿qué dijo?

Yina Calderón y Karina García coincidirán en nuevo reality en República Dominicana.

Karina García y Yina Calderón en el mismo reality en República Dominicana

Tras la confirmación de Karina García como participante del nuevo reality en República Dominicana, las reacciones de los seguidores no se hicieron esperar.

Desde hace varias semanas, Yina Calderón había anunciado que viajaría al país caribeño para unirse a un programa de competencia llamado La Mansión de Luinny. A través de sus redes sociales, compartió distintos momentos de su preparación y mostró la emoción que le genera este nuevo reto televisivo.

Sin embargo, una noticia que tomó por sorpresa a muchos fue la incorporación de Karina García al mismo proyecto. Además de representar a Colombia junto a Yina, su participación ha despertado curiosidad por el pasado que ambas comparten.

Cabe recordar que las dos creadoras de contenido fueron amigas, pero su relación terminó en medio de tensiones durante su paso por La casa de los famosos Colombia. Desde entonces, se han visto involucradas en diferentes polémicas.

¿Qué dijo Yina Calderón tras enterarse de la participación de Karina García?

Una vez instalada en República Dominicana, Yina realizó una dinámica de preguntas con sus seguidores, y uno de ellos le mencionó la participación de Karina en el reality. Sorprendida, respondió:

“Ah, no te la creo, ¿de verdad? Me acabo de enterar", comentó la influencer.

Aunque su reacción parecía espontánea, varios seguidores interpretaron que Yina ya sospechaba que habría otra colombiana en el formato. De hecho, ella misma había mencionado anteriormente que recomendó a La Toxi Costeña y Melissa Gate para el programa, aunque en ningún momento se refirió a Karina García.