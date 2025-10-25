CANAL RCN
Yina Calderón envió fuerte mensaje a Aida Victoria Merlano tras polémica con su exesposo

La influencer aseguró que ya conoce el discurso de Aida Victoria Merlano, por lo que no cree en sus declaraciones.

Foto: Canal RCN y @aidavictoriam en Instagram.

octubre 25 de 2025
05:35 p. m.
Tras la polémica de Aida Victoria Merlano con su excompañero, Juan David Tejada, Yina Calderón rompió el silencio y habló lo que piensa de la relación.

¿Qué pasó entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada?

La pareja se encuentra en el centro de la polémica luego de que Juan David Tejada compartiera unos chats con Aida Victoria Merlano, en los que se evidencia cómo se repartían los gastos relacionados con su hijo, Emiliano. Los mensajes se viralizaron rápidamente, al punto de que la creadora de contenido decidió pronunciarse.

A través de sus redes sociales, Aida Victoria aseguró que, por fortuna, él publicó las pruebas, ya que en ellas queda claro que ha sido ella quien ha asumido la mayor parte de la responsabilidad económica en la crianza de su hijo.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre la polémica de Aida Victoria Merlano?

Claramente, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia no se quedó callada y habló sobre lo que opina de Aida Victoria y Juan David Tejada.

"Ustedes creen que a mí me afecta el discurso de una vieja (Aida Victoria) que termina con uno, luego lo boletea, luego vuelve con otro, se casa... El problema es cuando usted tiene discurso de mojigata, de empoderamiento, de yo soy, seamos libres mujeres, nosotras somos independientes y es pura mi*rda", destacó Yina Calderón.

En medio de su comentario, aseguró que la única persona en la que confía es en el agropecuario Juan David Tejada, pues, según ella, Aida Victoria suele darles fama y visibilidad a sus parejas, para luego exponerlas públicamente y dañarles la reputación.

