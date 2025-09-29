CANAL RCN
Selena Gómez y Benny Blanco celebraron su boda por todo lo alto: aquí los detalles

Considerada como una de las bodas más mediáticas del año, los detalles no pasaron por alto entre los seguidores de la pareja.

Foto: AFP
Foto: AFP

septiembre 29 de 2025
04:01 p. m.
Selena Gómez y Benny Blanco han protagonizado una de las uniones más importantes en el mundo de la farándula internacional, pues con este nuevo capítulo ambas celebridades iniciaron una nueva etapa en sus vidas como marido y mujer.

Ante la gran ola de comentarios y felicitaciones, los detalles de la ceremonia no pasaron desapercibido ya que diferentes factores como el vestido de la cantante, los anillos de matrimonio y los invitados de lujo se llevaron la atención.

Detalles de la boda de Selena Gómez y Benny Blanco

Como era de esperarse, la ceremonia fue bastante íntima por lo que hasta el momento se conoce que fue realizada en California el pasado sábado 27 de septiembre. La feliz pareja presumió algunos de los momentos más icónicos de su grata celebración, por medio de sus cuentas oficiales de Instagram, en donde ambos rompieron todo tipo de esquema al tomarse inéditas fotografías en un sillón.

Las imágenes ya han causado gran revuelo entre los internautas, pues cientos de ellos manifestaron su gran emoción al ver a la pareja, después de dos años de relación, oficializando su lazo matrimonial.

La intérprete de ‘Love on’ decidió compartir parte del set de fotografías que ambos se realizaron durante el esperado día por lo que en estas se les ve disfrutando de su ceremonia en el jardín de una vivienda. Dichas instantáneas dejaron ver la naturalidad y sencillez con la que ambas celebridades han llevado su mediática relación.

Por su parte, el famoso productor compartió fotos más personales en las que se observan sus lujosos anillos, parte de los trajes que ambos usaron y una inédita selfie en la que se observa su primer despertar juntos como esposos.

¿Selena Gómez comparte un detalle similar con Justin Bieber en su boda?

Por otro lado, medios internacionales han escudriñado sobre un aspecto similar que tanto Selena Gómez como Justin Bieber usaron en sus respectivas bodas. Según Page Six, presuntamente ambas celebridades habrían contratado a los mismos organizadores de sus respectivos eventos.

Aunque no es información confirmada, cientos de fanáticos han solicitado que la cantante deje de ser relacionada con el artista, pues ambos ya habrían cerrado dicho capítulo de su noviazgo al consolidar relaciones estables con otras personas en la actualidad.

