Yina Calderón confiesa qué siente por el ex de Aída Victoria Merlano y enciende las redes

Yina Calderón habló tras los rumores con el ex de Aída Victoria Merlano y dejó una frase que encendió las redes: “me atrae, es un macho”.

Yina Calderon sobre ex de Aida Victoria Merlano
Foto: redes sociales

Noticias RCN

enero 09 de 2026
08:07 p. m.
Yina Calderón volvió a estar en el centro de la conversación digital luego de aparecer en redes sociales junto a Juan David Tejada, expareja de Aída Victoria Merlano.

Las imágenes, compartidas desde Guatapé, desataron rumores y especulaciones sobre un posible romance. Ante el revuelo, la influencer decidió romper el silencio y aclarar cuál es realmente su vínculo con él.

Durante varios días, Yina mostró en su cuenta de Instagram distintos momentos del viaje: recorridos por el municipio, encuentros con amigos y hasta una experiencia a caballo que ella misma describió con humor, asegurando que se sentía como “toda una agropecuaria”.

El viaje a Guatapé que desató los rumores

Las publicaciones dejaron ver que Yina y Juan David pasaron más de dos días juntos, acompañados por otras personas.

Esa convivencia fue suficiente para que muchos usuarios empezaran a relacionar sentimentalmente a la DJ con el exnovio de Aída Victoria Merlano. Los comentarios no tardaron en llegar y el tema se volvió tendencia en redes sociales.

Sin embargo, tras regresar del viaje y ya sin la presencia de Juan David, Yina decidió hablar con franqueza. A través de sus historias de Instagram, dejó claro que no quería que su vida personal se convirtiera nuevamente en un espectáculo mediático, pero entendió que debía dar una explicación directa.

“No es mi novio, pero me atrae”: la confesión de Yina

A través de una historia en su cuenta de Instagram, la influencer fue contundente al explicar la situación.

“Mi vida personal no la quiero volver un espectáculo ni un drama, yo les voy a aclarar de una vez. Juan David no es mi novio, pero es una persona que me parece interesante y que no me molesta conocer, que me atrae, es la verdad”, expresó.

Yina también tuvo palabras que llamaron la atención de sus seguidores al referirse a la personalidad de Tejada. “Más allá de lo que pase con él, me parece un hombre atento, un macho. Esperemos a ver qué pasa”, añadió, dejando abierta la puerta a lo que pueda ocurrir en el futuro.

