¡Escalofriante! Esta fue la impresionante predicción de Mhoni Vidente que ya se cumplió en el 2026

Todo estuvo relacionado con un fenómeno natural que Mhoni Vidente alertó desde los últimos meses del 2025.

Foto: @mhoni1 en Instagram.

Noticias RCN

enero 09 de 2026
06:00 p. m.
En los últimos meses del 2025, Mhoni Vidente, la astróloga que está radicada en México, comenzó a palpitar el 2026.

Fue así como advirtió un fenómeno natural que, finalmente, se terminó cumpliendo en el segundo día de enero. ¿Cuál fue? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Esta fue la predicción que hizo Mhoni Vidente y ya se cumplió en el 2026

Mhoni Vidente, la astróloga de origen cubano, indicó que en el 2026 podría iniciar una temporada de sismos y que, de acuerdo con su análisis, uno de ellos podría ocurrir en México.

Y, el viernes 2 de enero de 2026, sobre las 8:00 de la mañana, hubo un movimiento telúrico de 6.5 en ese país y los ciudadanos se acordaron de la reconocida astróloga. El epicentro fue en el municipio de San Marcos y, desafortunadamente, hubo personas fallecidas.

"Ahora viene la temporada de sismos fuertes. En Ecuador podría ser de 6.1 o 6.4, en Colombia de 6.0 y en México de 6.6 o 6.9. Esos tres países van a comenzar a tener movimientos sísmicos", fue lo que Mhoni Vidente predijo desde antes que comenzara el 2026.

El video de la predicción es el siguiente:

¿Qué más ha predicho Mhoni Vidente para el 2026?

En uno de sus más recientes análisis, Mhoni Vidente aseguró que el 2026 sería el 'año del cero' y explicó que eso significa que va a existir un vacío para que cada una de las personas incluyan en sus vidas lo que necesitan.

Además, advirtió que se podría presentar una nueva pandemia con la que se debe tener mucho cuidado y que seguiría habiendo cambios considerables, especialmente en América Latina.

Sin embargo, no todo terminó ahí, sino que Mhoni Vidente también predijo que este nuevo año podría ser el de los volcanes debido al cambio climático.

