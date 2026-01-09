Mhoni Vidente realizó una llamativa predicción sobre la salud y el futuro de Donald Trump en el 2026: ¿cuál fue?

Por estos días, después de que las Fuerzas Especiales de Estados Unidos capturaron a Nicolás Maduro, en todo el mundo se ha estado hablando de Donald Trump.

El mandatario estadounidense ha planteado que una de sus prioridades es combatir el narcotráfico y que, en principio, estaría monitoreando el poder en Venezuela.

En consecuencia, varias personas no solo se han preguntado qué pasará con Donald Trump a nivel político, sino que también se han interesado por cómo estará su salud. Por lo tanto, Mhoni Vidente realizó una predicción contundente.

¿Cuál fue? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Esta fue la predicción que Mhoni Vidente hizo sobre Donald Trump

Mhoni Vidente, en sus recientes análisis, ha recibido múltiples peguntas relacionadas con que si Donald Trump tendría o no un fin en el 2026.

Fue así como indicó que, según sus visiones, Donald Trump seguiría a cargo de Estados Unidos y no tendría problemas considerables en el nuevo año.

"Este año no se muere Donald Trump, así que no estén pensando cosas. Aquí lo más importante es no apostarle al tiempo porque el que viene después de él va a ser en el futuro", comenzó planteando la astróloga.

"De hecho, este año va a haber una ley de migración, un tratado y nos va a ir mejor", concluyó Mhoni Vidente.

¿De qué acusa Donald Trump a Nicolás Maduro?

El Gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, ha señalado a Nicolás Maduro de narcoterrorismo.

En medio de esa coyuntura, en las próximas comparecencias ante un juez, tendrán que comenzar a abordarse las pruebas para que se determine cuál será el futuro del venezolano.

Nicolás Maduro, que está retenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, tuvo su primer encuentro ante un juez el pasado 5 de enero y volverá a comparecer el próximo 17 de marzo.