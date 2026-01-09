CANAL RCN
Tendencias

Mhoni Vidente realizó una llamativa predicción sobre la salud y el futuro de Donald Trump en el 2026: ¿cuál fue?

La astróloga siguió revelando sus cartas y analizando el panorama en Estados Unidos. Descubra sus declaraciones.

Foto: AFP.

Noticias RCN

enero 09 de 2026
06:50 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Por estos días, después de que las Fuerzas Especiales de Estados Unidos capturaron a Nicolás Maduro, en todo el mundo se ha estado hablando de Donald Trump.

El mandatario estadounidense ha planteado que una de sus prioridades es combatir el narcotráfico y que, en principio, estaría monitoreando el poder en Venezuela.

¡Escalofriante! Esta fue la impresionante predicción de Mhoni Vidente que ya se cumplió en el 2026
RELACIONADO

¡Escalofriante! Esta fue la impresionante predicción de Mhoni Vidente que ya se cumplió en el 2026

En consecuencia, varias personas no solo se han preguntado qué pasará con Donald Trump a nivel político, sino que también se han interesado por cómo estará su salud. Por lo tanto, Mhoni Vidente realizó una predicción contundente.

¿Cuál fue? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Esta fue la predicción que Mhoni Vidente hizo sobre Donald Trump

Mhoni Vidente, en sus recientes análisis, ha recibido múltiples peguntas relacionadas con que si Donald Trump tendría o no un fin en el 2026.

Fue así como indicó que, según sus visiones, Donald Trump seguiría a cargo de Estados Unidos y no tendría problemas considerables en el nuevo año.

"Este año no se muere Donald Trump, así que no estén pensando cosas. Aquí lo más importante es no apostarle al tiempo porque el que viene después de él va a ser en el futuro", comenzó planteando la astróloga.

"De hecho, este año va a haber una ley de migración, un tratado y nos va a ir mejor", concluyó Mhoni Vidente.

¿De qué acusa Donald Trump a Nicolás Maduro?

El Gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, ha señalado a Nicolás Maduro de narcoterrorismo.

Mhoni Vidente generó sorpresa con la predicción que hizo sobre Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro
RELACIONADO

Mhoni Vidente generó sorpresa con la predicción que hizo sobre Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro

En medio de esa coyuntura, en las próximas comparecencias ante un juez, tendrán que comenzar a abordarse las pruebas para que se determine cuál será el futuro del venezolano.

Nicolás Maduro, que está retenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, tuvo su primer encuentro ante un juez el pasado 5 de enero y volverá a comparecer el próximo 17 de marzo.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Astrología

¡Escalofriante! Esta fue la impresionante predicción de Mhoni Vidente que ya se cumplió en el 2026

Artistas

La hermana de Yeferson Cossio hizo inesperada confesión tras la nueva hospitalización del influencer por el problema cardíaco

Artistas

La novia de Yeferson Cossio está de luto: "tuve que decirle adiós"

Otras Noticias

Edmundo González

Edmundo González exigió el reconocimiento de su victoria en Venezuela tras la captura de Maduro

Desde España, el líder opositor reclamó el reconocimiento del resultado electoral del 28 de julio de 2024.

Junior de Barranquilla

El futuro de Cristian Barrios podría cambiar a última hora: ¿dónde jugará en 2026?

El futuro de Cristian Barrios dio un giro inesperado tras la llegada de Muriel a Junior. América y Barranquilla aparecen como opciones para su destino en 2026.

Gobernación de Cundinamarca

Gobernador advierte que más de 40.000 menores no han formalizado su matrícula en colegios oficiales de Cundinamarca

Automovilismo

¿Cuánto costará la tecnomecánica para motos en 2026? Así serían los precios, según modelo

Animales

Perros superdotados: podrían aprender nuevas palabras al escuchar conversaciones ajenas