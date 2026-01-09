CANAL RCN
Deportes

El futuro de Cristian Barrios podría cambiar a última hora: ¿dónde jugará en 2026?

El futuro de Cristian Barrios dio un giro inesperado tras la llegada de Muriel a Junior. América y Barranquilla aparecen como opciones para su destino en 2026.

Foto: América de Cali en Facebook.

Noticias RCN

enero 09 de 2026
06:15 p. m.
El mercado de fichajes en el fútbol colombiano sigue dejando movimientos inesperados y uno de los nombres que volvió a tomar fuerza en las últimas horas es el de Cristian Barrios.

El extremo, actualmente en América de Cali, parecía tener definido su futuro para 2026, pero una serie de decisiones de última hora en Junior de Barranquilla podrían cambiar por completo el panorama.

La inminente llegada de Luis Fernando Muriel al conjunto ‘tiburón’ movió las fichas dentro de la dirigencia rojiblanca y dejó en pausa otras negociaciones que estaban avanzadas. Entre ellas, la de Barrios, quien era uno de los jugadores que más ilusión generaba entre algunos sectores de la hinchada.

La llegada de Muriel cambió los planes en Junior

En las próximas horas, Luis Fernando Muriel será anunciado oficialmente como nuevo jugador del Junior de Barranquilla.

El delantero dejará el Orlando City para regresar al fútbol profesional colombiano, luego de una destacada carrera en el exterior. Según confirmó Fuad Char a El Heraldo el pasado 8 de enero, el atacante ya acordó su contrato por dos años y su presentación está prevista para el martes 13 de enero.

El propio Muriel dio pistas de su arribo con una publicación en redes sociales que fue interpretada como la confirmación de su regreso al ‘tiburón’. Este fichaje, de alto impacto mediático y deportivo, obligó a la dirigencia a replantear prioridades en la plantilla.

De acuerdo con versiones de periodistas cercanos al club, la llegada de Muriel enfrió la opción de Cristian Barrios, quien estaba muy cerca de cumplir su sueño de vestir la camiseta de Junior.

En ese escenario, todo indicaba que el extremo continuaría en América de Cali para la temporada 2026.

¿Se reactiva la opción de Cristian Barrios para 2026?

Sin embargo, el panorama volvió a cambiar. En las últimas horas, y tras el ruido generado entre los hinchas, una parte de la dirigencia de Junior empezó a considerar nuevamente el nombre de Barrios.

El extremo de 27 años cuenta con el respaldo de un sector importante de la afición, que ve en él un refuerzo clave para el ataque.

Fuad Char dejó abierta la puerta a una posible negociación al señalar: “Si el estadio se llena frente a Santa Fe (en Superliga), como ocurrió en los partidos de los Cuadrangulares, nosotros podríamos hacer un esfuerzo importante para traer a Cristian Barrios. Pero eso depende de la gente”.

Por ahora, no hay una decisión tomada. El futuro de Cristian Barrios sigue en el aire y su destino para 2026 podría definirse en cuestión de días, entre la continuidad en América o un giro inesperado rumbo a Barranquilla.

