Yina Calderón sorprende con impactante cambio de look: "Me siento buena"

La creadora de contenido mostró las diferentes pelucas y estilos que planea lucir durante su viaje a República Dominicana.

Foto: Canal RCN
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

octubre 23 de 2025
07:01 a. m.
Yina Calderón sorprendió con su drástico cambio de look, lo que generó varias reacciones entre sus seguidores.

¿Cómo es el nuevo cambio de look de Yina Calderón?

A través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con millones de seguidores, se mostró emocionada al compartir que está próxima a realizarse un cambio de look, más específicamente en su cabello por el nuevo proyecto que se aproxima. Este proyecto se trata de un nuevo reality en República Dominicana, donde comentó ser la "La villana favorita"

"Babys, me voy para república dominicana, ya prontico, a amargarle la vida a más de uno por allá, pero quiero ir con un cambio de look, o sea quiero como renovarme, comentó la influencer", aseguró la creadora de contenido.

Según su declaración, mencionó que tiene preparadas varias pelucas con las que busca sorprender y renovar su imagen, apostándole a estilos con distintos colores, rizos, trenzas y mucho más.

 

¿Cuándo se va Yina Calderón a República Dominicana?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia ha comentado que se siente muy feliz y a la espera de este nuevo proyecto.

Por ahora, se desconoce la fecha exacta de su partida; sin embargo, con esta decisión dejó claro que su viaje será en los próximos días, generando gran expectativa sobre cómo le irá en este nuevo reality.

Ahora bien, recordemos que Calderón ha estado en el ojo mediático, no solo por sus comentarios hacia otras figuras del entretenimiento, sino por lo que generó con su participación en Stream Fighters. Luego de varios días, señaló a Westcol por todas las amenazas que ha recibido.

