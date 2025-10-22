CANAL RCN
Tendencias

Yina Calderón rompió el silencio tras la polémica en Stream Fighters 4 y reveló la MILLONADA que le debería Westcol

Yina Calderón aseguró que espera su pago y recalcó que no cumplió ninguna de las cláusulas del contrato.

Foto: Canal RCN y @westcol en Instagram.

Noticias RCN

octubre 22 de 2025
05:40 p. m.
Tras la pelea abandonada vs. Andrea Valdiri, en Stream Fighters 4, Yina Calderón fue invitada a Escándalo TV y habló de lo ocurrido.

La exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025 aseguró que tomó la decisión de retirarse de la pelea apenas sintió los primeros puños de Andrea Valdiri.

Además, señaló que su finalidad fue proteger su integridad porque, de otra manera, cree que hubiera sido noqueada y salido en ambulancia del Coliseo MedPlus de Bogotá.

Yina Calderón, tras volver a leer el contrato, está segura de que no incumplió ninguna cláusula debido a que se subió al ring e, incluso, inició el primer round.

En consecuencia, en el diálogo con Escándalo TV, expuso que espera que Westcol, el organizador de Stream Fighters 4, le pague un saldo millonario que, según ella, aún le adeuda. ¿De cuánto es?

Este es la millonaria suma de dinero que Westcol le debería a Yina Calderón tras Stream Fighters 4

Yina Calderón explicó que ella no quiso burlarse del evento de Westcol, sino que solo pensó en su bienestar.

Asimismo, manifestó que cree que estuvo comprometida en todo momento, que ayudó a que tantas personas estuvieran pendientes de Stream Fighters 4 y que, por esa razón, espera su pago completo.

"Espero que se me haga el resto del pago que aún se me debe, que es de 30 milloncitos. Espero que no me la vayan a hacer porque me costó la pelea", comenzó diciendo Yina Calderón.

"Yo no voy a tomar represalias contra Westcol con demandas por incitar al odio. No pasa nada, Westcol, yo en realidad te entiendo, pero sí pido que se me haga el pago de la plata que se me está adeudando", concluyó.

Yina Calderón explicó que ella no quiso burlarse del evento de Westcol, sino que solo pensó en su bienestar.

Asimismo, manifestó que cree que estuvo comprometida en todo momento, que ayudó a que tantas personas estuvieran pendientes de Stream Fighters 4 y que, por esa razón, espera su pago completo.

"Espero que se me haga el resto del pago que aún se me debe, que es de 30 milloncitos. Espero que no me la vayan a hacer porque me costó la pelea", comenzó diciendo Yina Calderón.

"Yo no voy a tomar represalias contra Westcol con demandas por incitar al odio. No pasa nada, Westcol, yo en realidad te entiendo, pero sí pido que se me haga el pago de la plata que se me está adeudando", concluyó.

Yina Calderón denunció amenazas en su contra tras Stream Fighters 4

En la conversación con Escándalo TV, Yina Calderón reveló que ha recibido amenazas desde que se acabó Stream Fighters 4 y responsabilizó a Westcol por las palabras que dijo cuando ella se bajó del ring.

"Si algo me llegase a pasar a mí es su responsabilidad porque ese mismo día del evento apoyó para que todo el mundo comenzara a tirarme botellas. Ustedes no saben todo lo que yo viví y no fue nada grato", fueron las palabras exactas de Yina Calderón.

"Si algo me llegase a pasar a mí es su responsabilidad porque ese mismo día del evento apoyó para que todo el mundo comenzara a tirarme botellas. Ustedes no saben todo lo que yo viví y no fue nada grato", fueron las palabras exactas de Yina Calderón.

