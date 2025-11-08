¡Yina Calderón retó a Melissa Gate a volver a enfrentarse! ¿Qué fue lo que pasó?

Yina Calderón y Melissa Gate fueron dos de las participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2025 que más crearon contenido y generaron reacciones entre los televidentes.

Durante la primera parte del reality, la DJ y la creadora de contenido tuvieron fuertes disputas e, incluso, llegaron a ser sancionadas.

Sin embargo, después de los primeros meses, decidieron tranquilizarse, evitar los enfrentamientos y terminaron hablando y compartiendo algunos espacios.

Por lo tanto, una vez se acabó La Casa de los Famosos Colombia 2025, reconocieron que la relación quedó en buenos terminos y, de hecho, revelaron que tienen pensados algunos proyectos juntas.

Pero, en medio de esa coyuntura, Yina Calderón rompió el silencio y manifestó que quiere tener un nuevo enfrentamiento con Melissa Gate. ¿De qué se trata?

Estos son los detalles del enfrentamiento que Yina Calderón le propuso a Melissa Gate

En el último tiempo, en TikTok, una de las redes sociales más usadas por las personas a nivel mundial, se están haciendo retos en los que algunas personas se enfrentan para ver cuál logra tener más vistas e interacciones.

De esa manera, Yina Calderón, a través de un video, hizo énfasis en que quiere tener esa 'batalla' de TikTok con Melissa Gate y que espera que ella acepte.

"Hablando de TikTok, ustedes saben que no es mi fuente de ingreso, que no me conecto muy seguido y que no es mi medio de trabajo, pero tengo ganas de hacer una batalla. Hay alguien que todavía me la debe, ya la perdoné, pero aún me la debe un poquitico", inició afirmando Yina Calderón.

"Entonces yo creo que una batallita con la señorita Melissa Gate no estaría mal. ¿Ustedes qué piensan?", añadió la DJ y empresaria.

¿En qué momento hicieron las pases Melissa Gate y Yina Calderón en La Casa de los Famosos Colombia 2025?

Después de dos meses intensos de desacuerdos constantes, Yina Calderón decidió preguntarle a Melissa Gate que si podía hacerle un corte de cabello y la creadora de contenido aceptó.

Fue así como las dos exparticipantes se encontraron en la barbería de La Casa de los Famosos Colombia 2025, llevaron a cabo el cambio de look y Yina Calderón quedó contenta con los resultados.

Tras esa situación, se dieron cuenta de que ambas podían poner de su parte para no chocar y decidieron seguir en esa tónica hasta el final de la competencia.