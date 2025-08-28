Feid impacta a sus fanáticos al aparecer en el barrio Manrique en Medellín

Salomón Villada es nuevamente tendencia en redes sociales tras aparecer, de manera repentina, en el barrio Manrique en su ciudad natal. La euforia de las personas no se hizo esperar ya que el cantante fue filmado y fotografiado por varios habitantes de la zona.

Feid aparece en el barrio Manrique

El intérprete de ‘Luna’ se encontraría trabajando en los nuevos sencillos y videoclips oficiales de su más reciente álbum musical ‘Ferxxo Vol X: sagrado’ por lo que sus más fieles fanáticos han manifestado su interés para conocer mayores detalles sobre la producción y la nueva canción que está próxima a estrenarse en el mes de septiembre.

No obstante, el antioqueño sorprendió a sus fanáticos al aparecer en uno de los barrios más populares de Medellín en donde realizó diferentes actividades. En primer momento, el artista compartió, por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, fotografías en un hogar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar llamado 'Hogar Infantil Gusanito Pin Pin'.

En las dos instantáneas se observa a Salomón en la fachada del lugar mientras sonreía para la cámara. Seguido de esto, se observa un video en el que se desliza por uno de los toboganes que aparentemente se encontraban dentro de las instalaciones del lugar. No obstante, pese a su gran tamaño, no logró llegar al final del mismo.

Dichas imágenes abrieron grandes especulaciones sobre la probable participación del cantante en la institución cuando era menor de edad. Así mismo, algunos seguidores explicaron que el cantante, por medio de su 'Fundación Good Kidz', se encontraría realizando una labor social.

Feid es visto grabando video en Manrique

Por otro lado, el artista también fue visto mientras se encontraba grabando un videoclip para la su canción ‘RU MOR’. Aunque dicha melodía se encuentra dentro de su más reciente álbum, y cuenta con más de dos minutos, solo se logra escuchar un pequeño fragmento de la misma ya que el antioqueño la interrumpe para manifestar que esta será estrenada en septiembre.

Así mismo, las reacciones de los ciudadanos no se hicieron esperar ya que algunos de los residentes del barrio compartieron imágenes del artista mientras grababa, bailaba y disfrutaba del trabajo junto a su equipo. También, se logran percibir algunos de los fervientes halagos que sus fanáticas no dudaron en gritarle al estar en aquella zona.