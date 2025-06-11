CANAL RCN
¿Reconciliación? Yina Calderón y Karina García se apoyan mutuamente y sorprenden a todos

Ambas creadoras de contenido generaron revuelo al anunciar que unirán fuerzas para apoyarse como compatriotas en La Mansión de Luinny.

Karina García - Yina Calderón
Foto redes sociales

noviembre 06 de 2025
09:26 a. m.
Como se sabe, Yina Calderón y Karina García se encuentran participando en el reality La Mansión de Luinny en República Dominicana.

¿Cómo ha sido la participación de Karina García y Yina Calderón en La Mansión de Luinny?

Recordemos que ambas creadoras de contenido han tenido varios inconvenientes, sobre todo, cuando participaron en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia. Allí, Yina traicionó a Karina y dejaron de ser amigas.

En esta ocasión, se vuelven a reencontrar para participar en un nuevo reality, mostrando su personalidad y algunos momentos de tensión entre ambas.

De hecho, ya han tenido varios roces, pues Karina García salió en defensa de una de sus compañeras, lo que generó la molestia de Yina, quien le advirtió que lo mejor sería no involucrarse en el asunto. A partir de ese momento, comenzó el conflicto entre ambas.

¿Por qué Yina Calderón y Karina García se defendieron en La Mansión de Luinny?

Todo empezó en una actividad de nominación a sus compañeros para que quedaran en riesgo de salir de la competencia y ambas coincidieron que no se iban a nominar entre sí porque ambas son compatriotas.

Yo no soy amiga de Karina, pero no la voy a nominar porque es de mi país, habiendo tantas otras opciones aquí, comentó Yina Calderón.

¿Qué dijo Karina García tras las declaraciones de Yina Calderón?

La modelo antioqueña aseguró que respeta y apoya la decisión de Calderón, pues considera que no tiene motivos para enfrentarse con ella si no la ha atacado directamente. Además, resaltó que, aunque Yina tuvo actitudes negativas en el pasado, prefiere dejar esos conflictos atrás.

Ante la situación, Luinny manifestó su desacuerdo, señalando que las declaraciones eran injustas y poco apropiadas, especialmente al tratarse de la defensa del país.

No me quiero meter con alguien de mi país a no de ser de que se meta conmigo, Colombia es Colombia, comentó Karina García.

