Karina García reveló la extraña situación que le gustaba hacer a su exnovio

La creadora de contenido e influencer antioqueña, Karina García, generó un revuelo en redes sociales tras compartir una serie de hábitos inusuales de una de sus exparejas durante su participación en ‘La mansión de Luinny’.

La exconcursante de La Casa de los Famosos Colombia, sin revelar nombres, detalló una intimidad que calificó de "asquerosa", pero a la que terminó acostumbrándose por amor. La confesión desató de inmediato las especulaciones de sus seguidores, quienes rápidamente señalaron al cantante barranquillero Andrés Altafulla como el protagonista.

Detalles íntimos de Karina García con exnovio

La revelación surgió durante una dinámica de disfraces en el reality show. Karina le contó a una de sus compañeras dos detalles que le incomodaban de su exnovio.

El primero, y el más controversial, era la costumbre de su ex de besarla apasionadamente a primera hora de la mañana, antes de cualquier higiene bucal.

Imagínate que yo tuve un novio que también le encantaba olerme las axilas. O sea, cuando nos despertábamos amiga, a ese hombre le encantaba hacer el amor sin lavarnos los dientes y me metía la lengua, confesó la modelo antioqueña.

Aunque la situación inicialmente le parecía repulsiva, la intensidad del afecto que sentía por su pareja la llevó a "dejarse llevar" y, con el tiempo, normalizar el hábito.

Declaración de Karina García sobre uno de sus exnovios

A pesar de que Karina García fue enfática en no mencionar la identidad del hombre, el video de la confesión se viralizó en cuestión de horas. Los usuarios en las redes sociales mencionaron que Altafulla fue su última pareja conocida y que sería el supuesto protagonista de la anécdota.

La exposición de estos detalles íntimos, sin ofrecer mayores argumentos o pruebas, logró su cometido: hacer que el público hable y se pregunte a quién se refería la creadora de contenido. La declaración de Karina García conmocionó las tendencias de entretenimiento.