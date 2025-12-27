CANAL RCN
Tendencias

"Quizá esta fue mi última Navidad": preocupante mensaje de reconocida actriz tras salir de hospitalización

La actriz fue diagnosticada con dos enfermedades y sus especialistas le comunicaron que no tendrían cura.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

diciembre 27 de 2025
08:26 a. m.
Una de las actrices y cantantes mexicanas más reconocidas, ha enfrentado varios problemas de salud en el último tiempo.

Yolanda Andrade, que tiene 53 años, participó en La Casa de los Famosos 2 de México como panelista y actuó en telenovelas como 'Retrato de familia' y 'Las secretas intenciones', fue diagnosticada con un aneurisma cerebral en 2023.

Además, posteriormente, sus especialistas también le detectaron una enfermedad que afecta las células nerviosas y, por lo tanto, le ha generado problemas para hablar y moverse.

En medio de esa coyuntura, en un diálogo que Yolanda Andrade tuvo con los medios de comunicación en 2025, reconoció que sus médicos le hicieron saber que sus enfermedades no tienen cura y que podría vivir entre tres y cinco años.

Fue así como, tras superar una última recaída y salir de hospitalización el 18 de diciembre, Yolanda Andrade celebró la Navidad junto a sus seres queridos, pero dejó un preocupante mensaje en redes sociales.

Yolanda Andrade, la reconocida actriz de México, afirmó que esta pudo haber sido su última Navidad

El pasado 24 de diciembre, antes de la medianoche, Yolanda Andrade subió un video a su cuenta de Instagram para mostrar cómo estaba siendo su celebración de Navidad y desearles felices fiestas a sus seguidores.

Sin embargo, antes de finalizar la grabación, manifestó que, debido a su estado de salud, la del 2025 pudo haber sido su última celebración navideña.

"Quizá esta sea mi última Navidad, así que no se les olvide que los amo", señaló la famosa actriz y cantante.

Así han reaccionado los seguidores de Yolanda Andrade, la reconocida actriz de México, tras su preocupante mensaje

Tras escuchar el mensaje de Yolanda Andrade, varios de sus seguidores le han deseado fortaleza y le han pedido que no piense en situaciones adversas.

"Mientras que haya vida, hay esperanza", "no digas eso", "mucha fe", "vas a seguir con nosotros", "mis mejores deseos y bendiciones" y "Dios está contigo siempre", han sido algunos de los comentarios.

 

 

