Actor colombiano fue condenado a cadena perpetua en el extranjero: esta fue la razón

La justicia británica ha dictado una sentencia de cadena perpetua con un período mínimo de 42 años de prisión contra el ciudadano colombiano Yostin Andrés Mosquera, de 35 años, por el macabro asesinato y desmembramiento de una pareja de hombres mayores en la ciudad de Londres.

La condena, emitida el 24 de octubre de 2025, pone fin a un escalofriante caso que conmocionó a la opinión pública del Reino Unido por la brutalidad y el detalle con el que el condenado intentó ocultar su crimen.

RELACIONADO Famoso actor mexicano apareció en situación de calle y reveló la verdad detrás del video viral

Mosquera, un actor del cine para adultos con residencia en Medellín pero que viajaba regularmente a Reino Unido, fue declarado culpable del doble homicidio de Paul Longworth, de 71 años, y Albert Alfonso, de 62. Las víctimas, quienes mantenían una relación sentimental y vivían juntos en el barrio de Shepherd's Bush en Londres, habían conocido a Mosquera a través de internet, y este último había mantenido una relación con ellos, llegando incluso a compartir viajes, lo que mostraba una conexión más profunda y perturbadora.

Delito al que fue condenado este actor

El doble asesinato, calificado por las autoridades como un crimen de extrema violencia, tuvo lugar en la residencia de la pareja. Según las pruebas presentadas por la Fiscalía de Londres, Mosquera atacó a sus víctimas con una brutalidad inusitada.

Se estableció que el primer hombre fue ultimado con un martillo, mientras que el segundo fue asesinado con un cuchillo, en una secuencia de hechos que la policía ha descrito como un trauma incluso para los investigadores, al revisar las evidencias forenses y audiovisuales.

RELACIONADO Reconocido actor de televisión fue captado en situación de calle y preocupa a sus seguidores

El intento de Mosquera por ocultar su atroz crimen fue lo que condujo al rápido descubrimiento del caso y a su detención. Tras perpetrar los asesinatos, el colombiano intentó deshacerse de los cuerpos desmembrándolos. Compró un congelador para guardar parte de los restos y utilizó dos maletas grandes para transportar los demás.

La noche del 10 de julio, el condenado fue grabado por cámaras de seguridad mientras arrastraba el macabro equipaje por las calles, llegando hasta el famoso Puente Colgante de Clifton, en Bristol, a más de 170 kilómetros de Londres. Testigos alertaron a las autoridades al notar que una de las maletas goteaba sangre, lo que provocó que Mosquera huyera del lugar, abandonando las pruebas.

El hallazgo de los restos humanos en las maletas, que incluían una etiqueta que condujo a la residencia de la pareja en Londres, permitió a la policía encontrar más evidencia incriminatoria, incluyendo las cabezas decapitadas de las víctimas y otros restos en el congelador. Mosquera fue detenido poco después en una estación de tren de Bristol.

Durante el juicio, se reveló que, además de la violencia ejercida, Mosquera intentó realizar transferencias bancarias por un valor cercano a 4,000 libras esterlinas (unos 21 millones de pesos colombianos) desde las cuentas de sus víctimas.

El juez desestimó su versión de haber sido amenazado y lo encontró plenamente culpable del doble asesinato. La sentencia de cadena perpetua, con un mínimo de 42 años antes de poder ser considerado para libertad condicional, refleja la gravedad y el horror de los crímenes cometidos.