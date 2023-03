Video: El extraño comportamiento de Zion durante concierto de Medellín

En un video que ha sido compartido entre diversos usuarios a través de redes sociales, quedó visto el extraño comportamiento que tuvo el cantante de reggaetón Zion. En medio de un escenario habría hecho algunos gestos y también dicho algunas cosas que generan inquietud entre su público.

El artista estuvo presentándose en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, el pasado 25 de febrero, en medio del evento 'Choli se muda a Medellín'. Hasta allí llegaron cientos de asistentes para ver la presentación de Zion y Lennox.

Como es usual en esta clase de presentaciones, los fanáticos sacaron sus dispositivos móviles para grabar el espectáculo del reconocido duo de reggaetón. Pero en varios videos quedó captado el momento exacto en el que Zion tuvo una actitud que, algunos, han catalogado como extraña.

Los internautas han afirmado que él no se encontraba en estado lucido y que, además, podría haber consumido alguna clase de sustancias psicoactivas o bebida energizantes antes de salir al escenario.

Justamente, en el momento en el que los artistas estaban cantado 'Dulce carita', se pudo ver que Zion hizo algunos gestos con su boca y también con sus ojos, que parecían desorbitados. Igualmente, algunas personas que asistieron al evento afirmaron no estaba cantando entonado.

"A la tercera canción nos fuimos porque realmente no estaba haciendo buen show, y esperamos toda la noche para verlos. Qué decepción", dijo una asistente del evento 'Choli se muda a Medellín'.

También hubo otras personas que alegaron que esta extraña forma de comportarse y el probable consumo de sustancias psicoactivas podría causar que Lennoz, su compañero de dueto, tome la decisión no presentarse más con Zion.

"Fue el dúo más esperado de la noche y llegar así. Eso no tiene presentación. No gasto un peso más en un concierto de ellos. Lenox intentando sacar eso adelante. Pero nada a la tercera canción me salí y medio estadio también", señaló otro asistente al concierto.