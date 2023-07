Sanos y salvos aparecieron los niños vistos por última vez cerca de un centro comercial en Bogotá

Tras varias horas de angustia por la desaparición de dos menores de edad que habían sido vistos por última vez en los alrededores del centro comercial Titán Plaza, en el noroccidente de Bogotá.

La desaparición fue reportada el pasado miércoles 26 de julio, cuando se conocieron las últimas imágenes de los adolescentes juntos, además de una carta que habría escrito Nicol Mariana Fagua, de 14 años, en la que pedía perdón a su familia y aseguraba que iban a estar bien.

Por parte de Santiago Caicedo, la madre había recibido una llamada del menor para decirle que iba a comer helado en el mencionado centro comercial.

Sin embargo, con el pasar de las horas, no había rastros del paradero de los dos menores que sostenían una relación sentimental y que, de acuerdo con los indicios que habían dejado, se escaparon juntos.

Menores aparecieron sanos y salvos

Los dos adolescentes fueron vistos por última vez, juntos, portando el respectivo uniforme del colegio.

Pasaron más de 48 horas sin conocerse el paradero de los estudiantes hasta que finalmente se conoció a través de un mensaje enviado por un familiar que estaban sanos y salvo. Aunque se desconocen las razones de su desaparición, parece que fue una decisión voluntaria de los menores.

Por el momento, no hay una versión formal por parte de la familia sobre lo ocurrido, ni las razones por las permanecieron dos días desaparecidos, ni detalles de cómo fueron hallados o cómo regresaron.

Solo se conoció que ambos están en perfectas condiciones y que, al parecer, no estaban con una tercera persona, ni retenidos a la fuerza.

#ServicioSocial | Buscan a dos menores de 14 y 16 años que desaparecieron el 26 de julio. Fueron vistos por última vez en el noroccidente de Bogotá.



Si los ha visto, favor comunicarse con sus familiares⬇️ pic.twitter.com/KCYGkIuW4y — Noticias RCN (@NoticiasRCN) July 27, 2023

No hay rastros del profesor de tenis desaparecido

Es un misterio la desaparición de un profesor de la Liga de Tenis de Bogotá. Edwin Samuel Pineda salió de su casa en la localidad de Suba a las 4:00 de la mañana del domingo 23 de julio para dictar una clase en el Parque Nacional que tenía pautada a las 6:00 a.m.

Horas más tarde, se conoció que el profesor no llegó a la clase. A través del rastreo del GPS de su celular, los familiares se encontraron con un extraño recorrido. Pues la aplicación indicaba que efectivamente Pineda hizo la ruta desde Suba hasta la carrera séptima y que pasó frente al Parque Nacional, pero continuó otro camino que usualmente no frecuentaba, hasta llegar a un centro comercial del norte de Bogotá que es el último punto que marca el celular, pero lamentablemente no lo encontraron.

Por más de 72 horas, los familiares y personas cercanas al profesor han buscado en hospitales de la ciudad, en Medicina Legal y en estaciones de Policía para tratar de encontrarlo, pero su paradero sigue siendo incierto.