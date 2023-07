Tras mensaje de Claudia López a conductores del SITP, uno fue herido por no dejar colar pasajeros

La inseguridad en Bogotá parece no tener techo y luego de que un policía fuera agredido libremente en el aeropuerto de El Dorado, un conductor del SITP resultó herido con arma blanca tras oponerse a que algunos pasajeros se colaran y no pagaran el respectivo pasaje para usar el sistema de transporte público.

El grave hecho ocurrió entre los sectores de Molinos y Diana Turbay, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, ruta que cubría el conductor y algunos pasajeros grabaron el momento en el que se puede evidenciar el ataque que sufrió el hombre en su brazo izquierdo.

De acuerdo con los testigos, algunos pasajeros intentaron colarse tranquilamente y el conductor se negó a dejarlos pasar por lo que uno de los delincuentes sacó un arma blanca y lo hirió en su brazo izquierdo.

Este hecho se registró luego que el lunes pasado circulara un video en el que se pudo observar cómo cerca de 30 personas se colaban masivamente en uno de los buses del SITP y la alcaldesa de Bogotá Claudia López cuestionara la actitud de “me importa cero” del conductor que grabó.

“La actitud de ‘me importa cero’ del conductor y del operador privado es la razón por la que vamos a renegociar esos contratos”, fueron las palabras de la alcaldesa Claudia López.

Lamentablemente el conductor del SITP que se opuso a dejar colar a todos los pasajeros resultó herido de gravedad en uno de sus brazos y en este hecho quedó demostrado que los trabajadores de transporte público no cuentan con las garantías suficientes para intentar que el sistema no se vea afectado por personas que no pagan el servicio.

Entre otros puntos, el líder del gremio de conductores del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), Diego Arias, envió un mensaje contundente este martes a la Alcaldía de Bogotá y su cabeza, Claudia López, luego de lo que escribió la mandataria de los capitalinos en sus redes sociales en contra del conductor que grabó a las casi 30 personas colándose.

Este hombre aseguró que los trabajadores de buses no tienen garantías para enfrentar a personas que quieran colarse al sistema y por esta razón no lo hacen. En las últimas horas quedaron demostradas las graves consecuencias que pueden sufrir los conductores al realizar acciones que pidió, entre palabras, la alcaldesa.

“También hay casos de sanciones hacia los operadores por hacer uso de sus celulares para tomar evidencia de los colados. Por esta razón, ellos se ven en la obligación de hacer caso omiso ante los colados, pues no tienen garantías y, por el contrario, pueden salir perjudicados”, señaló el líder gremial.