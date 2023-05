Directora del IDRD se defiende por gramilla de El Campín: “No ha habido lesionados”

El estado de la gramilla del Nemesio Camacho el Campín es bastante preocupante desde hace algunos meses atrás, pues después del último concierto que se llevó a cabo en el escenario deportivo de los capitalinos, el césped no se ha podido recuperar de la mejor manera y esto se puede evidenciar fácilmente en cada uno de los encuentros que ha disputado Santa Fe y Millonarios en condición de local.

Son varias zonas de El Campín las que lucen más afectadas y debido a los malos climas que se han tenido en la capital de la República la situación ha sido más compleja para los encargados del buen estado del estadio.

De acuerdo con un análisis publicado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, una bacteria que llegó hasta el césped de El Campín ha sido la principal causa de que la gramilla no se haya podido recuperar de manera efectiva. “El análisis de la grama hecho por el laboratorio técnico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano después del concierto de Monsters of Rock, que tuvo lugar el 15 de abril, evidencia que una bacteria afectó la apariencia de la grama debido a los bruscos cambios climáticos ocurridos entre el 10 y el 17 de abril. Las pruebas técnicas de laboratorio demuestran que esta afectación no incide en la jugabilidad”, publicó el IDRD en su página oficial.

Este sábado 27 de mayo la directora del IDRD, Blanca Durán, brindó una rueda de prensa en el Nemesio Camacho el Campín con el objetivo de brindar claridad sobre el pésimo y evidente estado de la cancha de los equipos bogotanos.

“¿Cuáles han sido o cuál es el equipo que se ha quejado en el tema?: Millonarios. Y yo sé que con el técnico Gamero me gustaría, de hecho, poder estar en esta charla también con él para contrale del escenario”, dijo inicialmente Durán.

La funcionaria indicó que con el único equipo que ha tenido quejas sobre el estado de la cancha es con Millonarios. Sin embargo, vale la pena señalar que Independiente Santa Fe fue multado por la Conmebol con una suma de 10.000 dólares debido al mal estado de la gramilla en uno de sus partidos en condición de local.

“Primero, realmente si ustedes se dan cuenta no ha habido un solo jugador lesionado, ni uno solo, segundo, no ha habido tampoco ningún momento en el que el árbitro haya dicho que el balón se devolvió porque reboto en un sitio que tenía un hueco o rebotó en un sitio que tenía un obstáculo”, dijo.

“De hecho, se han hecho actas de entrega del escenario con estos indiciadores de jugabilidad para que precisamente ellos puedan decirlo técnicamente, yo sé que el fútbol es pasión, uno se emociona con un partido realmente, que le digan que la lluvia que el agua eso no importa mucho, lo que uno quiere es que juegue su equipo”, añadió manifestando que técnicamente la cancha no influye en ninguna jugada de los partidos.

“Pero en este caso sí es importante para nosotros el tema técnico y explicarles técnicamente que nosotros sí estamos garantizando que el terreno de juego es apto para los partidos y que no se está poniendo en riesgo la seguridad de los jugadores ni la calidad del juego”, finalizó Durán.