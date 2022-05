Niña de 23 meses resultó con quemaduras de tercer grado en hogar del ICBF

Se trata de Verónica Agudelo, una niña de 23 meses que se encuentra en el pabellón de quemados del Hospital Simón Bolívar en Bogotá. Según sus padres en el hogar infantil Mi Dulce Refugio le ocurrió algo que ocasionó graves lesiones en su cuello.

‘‘Me llamaron a eso de las 8:45 de la mañana que mi hija estaba llorando, desconsolada, yo fui, la recogí más o menos a las 9:15 de la mañana, yo la recibí, ella tenía el cuellito super rojo, le dolían los ojos, tenía los párpados inflamados’’ expresó Jennifer Sabogal, madre de la pequeña.

La familia no tiene respuestas de qué ocurrió

Según la historia clínica, lo que inició como una alergia, fue transformándose en una mancha oscura y con evidente hinchazón, lo que corresponde a una quemadura de tercer grado por una sustancia química indeterminada.

‘‘Los pediatras empiezan a mirar y a decir que es más como una reacción química, como si fuera una quemadura química, y luego pasa a cuatro días en pediatría, pasan los de pabellón de quemados y deciden hacerle la curación y ahí desde el 14 de abril ella está en pabellón de quemados me le están haciendo curaciones, pero en definitiva no se sabe realmente cuál es la causa’’, agregó la madre.

Desde el 8 de abril cuando ocurrieron los hechos, los familiares de la niña pidieron respuestas al hogar adscrito al ICBF ubicado en la localidad de Usaquén, pero estas demoraron en llegar.

Piden explicaciones al hogar infantil

‘‘No me da la razón prescrita ni nada sobre las cámaras y tampoco me quiere dar información de que le pusieron en el cuello a la niña o con que la limpiaron, nada de eso me quiere decir’’ aseguró Jennifer Sabogal.

Además, se dio a conocer que, por medio de una carta del 18 de abril firmada por la directora del hogar, aseguran que la niña ingresó con malestar general y dolor de garganta, pero la profesora que recibió a Verónica no percibió tal malestar.

La maestra del hogar Mi Dulce Refugio informó que ‘‘la mamita la llevó como a las 7:30 más o menos, después de las 7:30 y ellas estaban ahí jugando cuando ella empezó a llorar, yo las llamé a las 8:45’’.

Lejos de su casa y en recuperación permanece la pequeña Verónica, su familia espera respuestas sobre lo que le pasó a la niña y aseguran que, al pedir los videos de cámaras de seguridad del hogar, les dijeron que no funcionan. Por su lado, el ICBF aseguró que ya inició la ruta de restablecimiento de derechos.