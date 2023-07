¿Cambiar el pico y placa en Bogotá y el Transmilenio es viable ?: esto dicen expertos

Los candidatos a la Alcaldía de Bogotá ya han dado a conocer algunas de las propuestas que emplearían si llegan a ser electos en las elecciones regionales del próximo 29 de octubre. Algunas de las propuestas han estado enfocadas en el tema de movilidad.

Cambiar el pico y placa

El candidato independiente Juan Daniel Oviedo propuso modificar la medida de pico y placa que regula el tránsito de los carros y sustituirlo por una medida diferente como lo es el control de congestión.

Según Oviedo, con dicha medida buscará disminuir los trancones vehiculares de una forma más eficiente y tecnológica.

Cambiar el Transmilenio

El precandidato del Polo Democrático, Carlos Carrillo, aseguró recientemente que ante una eventual Alcaldía acabaría con el sistema de transporte público Transmilenio.

En entrevista con Noticias RCN.com, Carrillo explicó que no lo acabaría, sino que modificaría es la empresa.

"Mis malquerientes dicen que voy a acabar con Transmilenio, ¡pues ojalá pudiera! Lo que vamos a acabar no es el Transmilenio, sino Transmilenio (S.A)", afirmó Carrillo.

¿Tienen viabilidad esas propuestas de movilidad?

Son diferentes las incógnitas que quedan en medio de las propuestas que buscan darle un giro drástico a la movilidad de la capital del país.

Respecto a la viabilidad de las propuestas, Darío Hidalgo, docente de transporte y logística de la Universidad Javeriana afirmó que pueden ser viables, siempre y cuando existan acciones que evidencien que sí va a haber una mejora en la movilidad.

Sobre y el pico y placa, el docente aseguró que se debe “remplazar por un cobro por congestión que permita controlar el flujo de vehículos en la zona que se designe. De manera que solo los vehículos que paguen por circular en esa zona de restricción entren y así se puede gestionar la demanda y así tener ingresos para mejorar el transporte público”.

Respecto al Transmilenio, Hidalgo expresó que “puede ser una propuesta de largo plazo, pero que realmente no tiene viabilidad en su totalidad. Los corredores de mayor demanda pueden ser remplazados o combinados con Metro, de manera que se logre la mayor capacidad. Eso va a tomar tiempo”.

Por su parte, el analista de orden público Fernando Rojas coincidió que es relevante explicar cuáles serían los cambios que favorezcan a los ciudadanos.

“La pregunta fundamental es con qué los van a remplazar. Si se acaba Transmilenio al otro día cómo va a moverse el grueso de la gente en Bogotá, si se acaba el pico y placa cuál va a ser la medida para gestionar el tráfico. Les falta el desarrollo que permita que la gente pueda ver que, más allá de la crítica y el inconformismo, hay una reflexión y una solución de fondo”, explicó Rojas.

La movilidad en Bogotá

Uno de los temas que más aquejan a los ciudadanos es la movilidad. Sobre el tema, el docente Hidalgo aseguró que es necesario mejorar el transporte público.

“Más que quitar, hay mucho que mejorar en la gestión operacional, la frecuencia, la confiabilidad del servicio y de hecho es mucho más económico prestar el servicio de transporte público con corredores, que los vehículos operando de forma continua con el resto del tráfico”, explicó el docente.

Hidalgo aseguró que ese tema en particular “no ha sido atendido de manera adecuada, en términos de tráfico ha habido muchos bloqueos. Hay que atender mucho el corto plazo, no solo pensar en grandes y nuevos proyectos para la ciudad, sino atender el día a día que necesitan los bogotanos”.

Por su parte, el analista Rojas aseguró que se deben ejecutar prácticas que les genere a los ciudadanos un cambio de pensamiento respecto al uso de vehículos particulares.

“El tema es difícil, hay una realidad, hay unas obras que se están construyendo y que se van a construir. Si no se trabaja con la ciudadanía para que la gente tenga una visión y una actitud diferente frente al uso del carro y moto, pues no hay ninguna medida que vaya a resolver la congestión”, explicó Rojas.

El analista concluyó asegurando que “si no se logra mejorar el transporte público y no se toman medidas radicales como por ejemplo bajar la tarifa para que la gente lo vuelva a ver como una opción y se mejora su calidad, no hay discurso de transporte público que funcione”.