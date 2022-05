"Venga y me sienta": pelea entre conductor de SITP y pasajeros

En medio de una jornada normal en Bogotá, se presentó una pelea verbal entre usuarios del sistema de transporte SITP y el conductor de uno de los buses. Los hechos ocurrieron mientras este último recogía a los pasajeros de otro bus que se encontraba varado.

La discusión con los pasajeros se dio porque el hombre no arrancaba todavía su recorrido. En video quedó registrado como el conductor le dice a las demás personas que él no empieza antes "porque no me pagan por empezar antes".

“Mi señora, no tengo que trabajar antes porque a mí no me pagan antes. Quéjense con Transmilenio para que manden más carros”, indicó el conductor.

Tras esas palabras, una de las personas con las que el conductor se encontraba discutiendo le respondió al conductor “cállese y haga su trabajo”. La tensión se escaló, y el trabajador del SITP le contestó de forma agresiva “venga y me calla, señora”.

Pasajero casi se va a los puños con el conductor

La situación empezó a salirse de las manos tras la fuerte respuesta por parte del conductor. Ante esto, uno de los pasajeros le grita desde la parte de atrás del bus al operario "siéntese", a lo que este le responde "venga y me sienta”.

Ante la fuerte contestada por parte del conductor, el pasajero se levanta y va hasta la parte de al frente del bus con la intensión de pelear con él. Sin embargo, los demás pasajeros evitaron que la situación llegara a enfrentamiento físico.

Finalmente, el conductor del bus decide tomar su chaqueta y bajarse del vehículo. Ante esa situación, uno de los pasajeros toma la silla del chofer, a lo que el trabajador del SITP le dice "hágale, como es facilito, maneje… Eso es secuestro. Yo voy a esperar a la Policía”.

Vea el video del incidente: