“Jamás había sentido algo similar”: Germán Vargas Lleras tras salir de la clínica

El exvicepresidente y miembro del partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, fue dado de alta de la Clínica del Country, en donde se encontraba internado tras sufrir un fuerte accidente montando bicicleta que le ocasionó fractura de fémur y comprometió parte de la cadera.

A través de su cuenta de Twitter, Vargas Lleras envió un sentido mensaje, en el que expresa su situación y lo que sintió tras la caída que lo mantuvo por una semana internado y bajo cuidados médicos.

Asimismo, el exvicepresidente pidió disculpas a sus lectores, por faltar en la publicación de su columna semanal, argumentando la difícil situación por la que tuvo que atravesar.

Hace una semana sufrí un accidente en bici. Fractura de fémur y cadera.He pasado por todo, jamás había sentido algo similar. Hoy salí de la clínica. En 4 años no he faltado al compromiso de enviar mi nota dominical. Ruego a mis lectores me excusen, en esta oportunidad fui incapaz