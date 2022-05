El trágico estado de salud del hombre que sobrevivió a intoxicación en glamping

El trágico desenlace de la pareja se presentó el pasado 9 de abril, luego de que Fabián Guillermo Sarmiento y Deysy Yamile Riaño pasaran la noche en un glamping, en Manta, Cundinamarca, a dos horas aproximadamente de Bogotá.

De acuerdo con las primeras versiones de las autoridades, una fuga de gas en el aire acondicionado de la habitación habría intoxicado a la pareja produciéndole la muerte a la mujer, mientras que Fabián fue hallado agonizando.

Los empleados del sitio, en vista de que la pareja no entregaba la habitación al pasar el tiempo contratado, observaron que ambos estaban inconscientes y tuvieron que romper una de las ventanas para poder auxiliarlos.

La tragedia que vive Fabián Sarmiento

Para la familia del profesor de educación física es muy doloroso ver el estado en el que se encuentra el joven después de este terrible episodio. La vida de este hombre cambió desde aquel 9 de abril.

Mariela Díaz de Sarmiento, madre de Fabián, exige una explicación sobre la salud de su hijo, puesto que desde el pasado 22 de abril, cuando fue dado de alta, día a día, se deteriora su salud, al punto de quedar en una cama, sin ni siquiera poder hablar.

“Él salió recuperado, hablando, pero ha venido involucionado. No sé qué le pasa, los médicos no me explican y el dueño del glamping no responde por esta tragedia que nos ocasionó”, relató la madre a El Tiempo.

Tras el alta médica Fabián estuvo una semana relativamente bien, pero tras una consulta neurológica, luego de que su cuerpo se empezara a poner rígido de la nada, todo cambió:

El médico me dijo que posiblemente tenía una infección urinaria porque se quejaba mucho y por eso lo hospitalizaron otra vez el 5 de mayo. Entró caminando y hablando, pero cuando me lo entregaron ya ni siquiera se movía.

En contexto: Joven murió asfixiada en un glamping de Cundinamarca

¿Negligencia médica?

La familia de Fabián dice que mientras estuvo hospitalizado no lo trataron con antibióticos y que cuando llegó el infectólogo dijo que el paciente no tenía nada. “Lo peor es que le dieron salida sin ningún papel , ni nada. Sin órdenes. Eso nos tiene desconcertados”.

Después de esa última hospitalización donde Fabián quedó en condición de cama, medio mueve la boca y ya no tiene control de esfínteres.

La desesperada madre pide a los médicos que le expliquen qué tiene, por qué está en esa condición y si se va a recuperar.

Fabián solo se comunica con los ojos, a veces llenos de lágrimas, sobre todo cuando sus hijas le hablan por teléfono.

Él está sufriendo. Ya sabe que Deysy murió.

Lo que se conoce del escueto diagnóstico de Fabián es que su panorama de salud es sumamente desalentador. La madre del joven espera que las autoridades de salud se pronuncien y de igual manera los dueños del glamping en que no solo perdió la vida Daysy, sino que acabó con los sueños de un deportista destacado que ahora permanece postrado en una cama.

