Hombre denuncia que fue a votar a Corferias y ya habían votado por él

La suplantación es uno de los delitos electorales y en Bogotá un hombre hizo una denuncia, en la que asegura que en Corferias votaron por él durante la jornada de este domingo en las elecciones al Congreso y las Consultas presidenciales.

“Me quedé sin votar. Entonces, voy a colocar la denuncia a ver qué pasó, porque me acabé de acercar y me encuentro con esa sorpresa y lo peor es que me dicen que acababa de irse el señor que votó con mi número de documento”, contó Óscar Rodríguez en entrevista con Noticas Caracol.

Una situación como esta debe ser denunciada ante las autoridades electorales como la Registraduría Nacional y la MOE, que se encarga de todo este seguimiento.

De hecho, esta última entidad informó que a medio día de la jornada de votaciones de este domingo ha recibido 42 denuncias electorales en 13 departamentos, por casos de compra de votos o suplantación.

Suplantación electoral en Canadá

Hace unos días, una colombiana en Canadá también aseguró que se acercó al puesto de votación en Montreal junto con un amigo, pero se encontraron que al acompañante lo habían suplantado, es decir, ya habían votado por él.

Ante eso la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Doris Ruth Méndez Cubillos, aseguró que ya se está investigando la situación y envió una invitación a denunciar esta situación. "Si ven algunas anomalías en los puestos de votación, facil, saquen su celular, tome la foto; haga el video y lo envía al aplicativo de riesgo 360 electorales y nosotros procederemos de manera inmediata”, aseguró.

