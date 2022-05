Abogado que embistió a ladrones en Bogotá: “Pensaron que solo era un niño rico”

Un nuevo hecho de inseguridad en Bogotá se registró durante los últimos días en donde un par de ladrones asaltaron a dos hombres que se movilizaban en un lujoso automóvil por la carrera 5 con calle 71 y el conductor del vehículo decidió embestirlos para defenderse de un ataque con arma y lograr que estos sujetos no huyeran de la escena.

El sábado pasado Ángelo Schiavenato fue víctima de hurto mientras se dirigía a almorzar con algunos de sus compañeros de trabajo en una zona exclusiva de la capital colombiana.

Las imágenes se han viralizado en redes sociales ya que el vehículo contaba con cámara de seguridad en donde quedó grabado el momento en el que decidió embestir a los delincuentes.

El joven ciudadano habló con Semana respecto a los hechos y contó que trabaja como abogado penal y dirige una firma que tiene sede en Colombia y Miami, por lo que hará todo lo que esté a su alcance para lograr que los dos criminales estén presos, como actualmente lo están en una medida de aseguramiento.

“Veníamos por la circunvalar porque había programado un almuerzo con todos mis abogados en un restaurante que suelo frecuentar en la zona G, y cuando estaba cambiando el semáforo a verde, me abordaron por la parte izquierda, en la quinta con 72, dos sujetos en una moto. El parrillero me apuntó con un revólver y me dijo que me iba a matar, que le diera mi reloj, dos celulares y una cadena. Yo con toda la tranquilidad les entregué las cosas y ellos quedaron blancos porque estábamos absolutamente tranquilos. Me dijeron que arrancara otra vez o me mataban y yo obedecí. Después volvieron a pasar y se pusieron a la derecha frente al carro, el parrillero se voltea, apunta con el revólver y dispara. Apenas dispara yo aceleré mi carro para embestirlos”, inició relatando.

Lo que le parece increíble a Schiavenato es que los dos ladrones lograron levantarse después del impacto para intentar huir. Sin embargo, gracias a las acciones de la Policía Metropolitana y a la ciudadanía, se logró el alcance de los dos sujetos, quienes en estos momentos están capturados.

“No sé cómo lograron levantarse y salir corriendo. El AirBag me estalló, el carro estaba sin techo y ellos siguieron disparando. Yo salí del carro y por adrenalina me fui a perseguirlos. Llegó la policía y en una labor excelente los capturaron. Yo no me descaché, los arrollé de frente y no sé cómo lograron levantarse. Y fueron descarados al decir que iban a salir y yo les expliqué que como abogado penalista no lo iba a permitir. Pensaron que yo era un niño rico y ya. Están presos”.

Increíblemente, los dos asaltantes tenían el dinero necesario para enviar un abogado de confianza desde la ciudad de Medellín e intentar que no fueran encarcelados.

Tras legalización de captura, imputación y medida de aseguramiento, los asaltantes llamaron a un abogado de confianza que llegó desde Medellín; este, pretendió quitarle importancia al hecho, pero “si todo sale bien, tendrían que imputarlos por hurto agravado y calificado con circunstancias de mayor punibilidad y eso que la Fiscalía no quiso imputar lesiones personales y daño en bien ajeno”, indicó el abogado.

“Lo que dijo su abogado en la audiencia fue que no hubo hurto y que adicionalmente ellos para nada son peligrosos. Este accidente costó más de 400 millones de pesos”, agregó.

Respecto a los elementos hurtados, el penalista afirmó: “Me quitaron este reloj Cartier, un iPhone 13 pro, otro celular y mi cadena. Este ‘abogaducho’ de ellos dijo que no hubo hurto porque recuperé mis bienes. Es jurisprudencia vieja”.

“Ahora mismo están presos, ahora pasaremos a juicio y por supuesto van a intentar un preacuerdo con la Fiscalía, pero si todo sale bien, tendrían que condenarlos por los cargos imputados”, concluyó.

¿Tentativa de homicidio?

Finalmente, Schiavenato detalló el por qué estos delincuentes no fueron imputados por tentativa de homicidio después de que dispararon en contra del vehículo. “Utilizaron un arma que no tiene la capacidad de matar”, dijo. “Era un arma traumática que no tenía la capacidad de causar la muerte. Como no generó ninguna lesión, por eso no hay tentativa de homicidio”, finalizó.