Nuevo caso de acoso en TransMilenio: hombre tocó partes íntimas de una mujer

Siguen registrándose casos de violencia y abuso contra las mujeres en Bogotá. En los recientes días se conocieron detalles sobre lo que le ocurrió a Hilary Castro, una joven de 17 años que, a través de su cuenta de Instagram, denunció que un hombre la obligó a cometer actos sexuales en una estación de Transmilenio.

La menor aseguró que el hombre “se bajó los pantalones mientras me amenazaba y me obligó a realizarle sexo oral (...) Dos muchachos que pasaban vieron algo raro y se acercaron, a lo que el señor procedió a irse corriendo. Ellos me auxiliaron, me prestaron un celular y me acompañaron hasta donde iba a encontrarme con mis amigas”.

Tras conocerse el caso, las autoridades iniciaron las labores investigativas y posteriormente, lograron la captura del responsable.

El hombre, identificado como Juan Pablo González, fue trasladado hasta la URI de Puente Aranda y tiempo después, fue hallado muerto al interior de la unidad.

Hombre tocó partes íntimas de una mujer en Transmilenio

Además de este caso, en las recientes horas se conoció que varios uniformados de la Policía Nacional capturaron a un hombre por hechos similares.

Los hechos se presentaron en la estación Pradera de la Troncal América. Según las autoridades y la víctima, una joven de 21 años, el hombre la tocó en sus partes íntimas.

Ahora, tras su captura, el sujeto de 31 años deberá responder ante la justicia por el delito de injuria por vías de hecho.

Por otro lado, algunos videos que circulan en redes sociales, revelan que, al parecer, el capturado, minutos antes de acosar a la joven, también había tocado a una pasajera.