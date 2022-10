Fiscalía imputo a miembros del Hospital La Misericordia por muerte de bebé sobremedicada

Tras el caso de negligencia médica en Bogotá registrado el pasado 12 de julio en el Hospital de la Misericordia en Bogotá, en donde la pequeña Saray Sofía Godoy, de tan solo 8 meses, murió producto de una sobredosis de medicamento para manejar un cuadro de dermatitis, se conoció que dos de los trabajadores del centro médico ya fueron imputados.

Noticias RCN habló con la madre de la menor sobre lo sucedido y el duro proceso que vino tras la muerte de su pequeña hija, a quien, en principio, le habían diagnosticado la pérdida de una de sus piernas.

No ha sido un proceso fácil de llevar porque pensé compartir mucho tiempo con mi hija, muchos años y siempre la pregunta que me hago y le hago a Dios es ¿por qué mi hija?’

Finalmente, la Fiscalía imputó el cargo de homicidio culposo al auxiliar de enfermería que le suministro el medicamento a la menor y al jefe de enfermería a cargo. Ninguno acepto los cargos.

Madre de Saray Sofía exige justicia

"Me pareció injusto que las personas que corroboraron e hicieron el daño a mi hija no hubieran aceptado los cargos, porque ellos en sí saben el daño que causaron en mi hija; no fue un solo daño, sino muchos daños que causaron en mi hija debido a la sobremedicación", expresó también Yiseth Godoy, madre de la menor.

La familia de Saray Sofía exige justicia y pide que las autoridades competentes revisen e investiguen al interior del hospital los protocolos de estos casos, para que no vuelva a suceder algo similar.

Más que una indemnización, busco que no se quede el caso así, yo sé que el dinero no me va a devolver a mi hija, pero como les digo no lo hago por eso, lo hago para que el caso de mi hija no quede así, quisiera pedirle a la Superintendencia de Salud que estudiemos un poquito a la clínica.

Los imputados se enfrentarán a un juicio por este caso que estremeció a todo el país.